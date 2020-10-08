В Японії розповіли, як будуть будувати міста на Місяці

Японські вчені запропонували використовувати вертикальні лавові трубки для будівництва міст на Місяці.

Японія знаходиться в числі країн, які планують зайнятися освоєнням Місяця, тому питання довгострокового перебування людей на супутнику Землі стає як ніколи актуальним.

Дослідники взяли участь у науковій роботі, підсумком якої стали матеріали про тунелях, що утворилися після виверження вулканів в надрах Місяця. Саме вони стануть надійним захистом від радіації і метеоритів.

"За останніми спостереженнями стало зрозуміло, що на поверхні Місяця рівень радіації вище, ніж на МКС, і, думаю, це створює проблему не тільки для людини, але і для обладнання, заважає тривалої діяльності людей, а в деяких випадках робить її неможливою", - розповів Сатоси Кодайра, вчений з японського Інституту радіологічних досліджень.

Згідно з даними космічного агентства JAXA, місячні лавові трубки являють собою майже вертикальні тунелі. За оцінками їх ширина становить не менше 100 метрів, а в глибину вони можуть досягати 50 кілометрів.

При цьому на поверхні Місяця велику небезпеку для людей представляють космічна радіація і метеорити, тоді як розміщення в лавових каналах дає захист від них. Крім того, в вулканічних тунелях практично не змінюється температура.

Як відомо японське космічне агентство планує приєднатися до місії NASA з освоєння Місяця і навіть озвучило плани по будівництву там паливного заводу до 2035 року.