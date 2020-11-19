Скачать
Четвер, 19.11.2020
Чи буде долар по 30? Прогноз експертів
Чи буде долар по 30? Прогноз експертів
Пенсії в Україні підвищать: хто і скільки буде отримувати
Пенсії в Україні підвищать: хто і скільки буде отримувати
Сплеск захворюваності та смертності від коронавірусу зафіксували в семи областях України
Сплеск захворюваності та смертності від коронавірусу зафіксували в семи областях України
Маски не захищають від коронавірусу? Експеримент учених показав несподівані результати
Маски не захищають від коронавірусу? Експеримент учених показав несподівані результати

Маски не захищають від коронавірусу? Експеримент учених показав несподівані результати

Маски не захищають від коронавірусу? Експеримент учених показав несподівані результати
Оновлено 12:05 Сьогодні Телеграф

У Данії вчені провели масштабне дослідження, під час якого вивчили ефект використання захисної маски проти зараження COVID-19. Результати виявилися несподіваними. Якщо раніше вчені стверджували, що маски скорочують ризик зараження вдвічі, то данське дослідження говорить про те, що цей відсоток нижчий - маски ефективні лише на 15-20%.

Для наукового експерименту було створено дві групи - тих, хто носили захисні маски, і тих, хто їх не використовував. Відзначимо, що всі учасники дотримувалися всіх інших рекомендацій влади щодо COVID-19.

Результат дослідження не підтвердив, що маска знижує ризик зараження коронавірусів вдвічі. Через місяць спостереження у 1,8% учасників групи «в масках» і 2,1% учасників другої групи було виявлено вірус. Таким чином, виходить, що захисні маски ефективні лише на 15-20%.

За словами авторів дослідження, результати показують ступінь захисту, яку можуть очікувати носії масок, в той час, коли інші їх не носять, однак інших рекомендацій проти COVID-19 дотримуються.

Вчені підкреслюють, що дослідження не прояснило роль захисних масок в ситуаціях, коли неможливо підтримувати соціальну дистанцію. Тому ці результати не можна використовувати в контексті того, що маски носити не потрібно зовсім. Тим не менш, не можна виключати, що широке використання масок може бути ефективним засобом зниження зараження коронавірусом.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Маски, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коли День ангела Ніни в 2020 році і красиві привітання на іменини
02 Жінка пішла від кривдника-чоловіка, але через родича опинилася в притулку з двома дітьми
03 Маски не захищають від коронавірусу? Експеримент учених показав несподівані результати
04 Сплеск захворюваності та смертності від коронавірусу зафіксували в семи областях України
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Жінка пішла від кривдника-чоловіка, але через родича опинилася в притулку з двома дітьми
Жінка пішла від кривдника-чоловіка, але через родича опинилася в притулку з двома дітьми
У київському ресторані Havana провели жорстке затримання через роботу під час вихідного дня: думки в мережі розділилися
У київському ресторані Havana провели жорстке затримання через роботу під час вихідного дня: думки в мережі розділилися
Спалені будинки і спиляні дерева: що залишається в Карабасі після відходу вірмен
Спалені будинки і спиляні дерева: що залишається в Карабасі після відходу вірмен
Яскраві привітання з Днем сержанта ЗСУ 2020
Яскраві привітання з Днем сержанта ЗСУ 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся