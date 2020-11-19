Маски не захищають від коронавірусу? Експеримент учених показав несподівані результати

У Данії вчені провели масштабне дослідження, під час якого вивчили ефект використання захисної маски проти зараження COVID-19. Результати виявилися несподіваними. Якщо раніше вчені стверджували, що маски скорочують ризик зараження вдвічі, то данське дослідження говорить про те, що цей відсоток нижчий - маски ефективні лише на 15-20%.

Для наукового експерименту було створено дві групи - тих, хто носили захисні маски, і тих, хто їх не використовував. Відзначимо, що всі учасники дотримувалися всіх інших рекомендацій влади щодо COVID-19.

Результат дослідження не підтвердив, що маска знижує ризик зараження коронавірусів вдвічі. Через місяць спостереження у 1,8% учасників групи «в масках» і 2,1% учасників другої групи було виявлено вірус. Таким чином, виходить, що захисні маски ефективні лише на 15-20%.

За словами авторів дослідження, результати показують ступінь захисту, яку можуть очікувати носії масок, в той час, коли інші їх не носять, однак інших рекомендацій проти COVID-19 дотримуються.

Вчені підкреслюють, що дослідження не прояснило роль захисних масок в ситуаціях, коли неможливо підтримувати соціальну дистанцію. Тому ці результати не можна використовувати в контексті того, що маски носити не потрібно зовсім. Тим не менш, не можна виключати, що широке використання масок може бути ефективним засобом зниження зараження коронавірусом.