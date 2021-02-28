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Білл Гейтс вважає озеленення планети перебільшенням та пропонує свою версію боротьби з вуглекислим газом

Білл Гейтс вважає озеленення планети перебільшенням та пропонує свою версію боротьби з вуглекислим газом
23:15 Нд, 28 Лютий 2021 Телеграф

Власник корпорації Microsoft та філантроп Білл Гейтс впевнений, що саджати трильйон дерев по світу не потрібно. Треба застосувати технології видалення вуглецю, тобто захопити повітря, сказав він в нещодавньому інтерв’ю виданню MIT Technology Review

Мільярдере вважає перебільшенням Ініціативу "Трильйон дерев" від великих корпорацій, які намагаються відновити ліси та висадити по всюди дерева. На його думку, далеко не всюди, де хочуть саджати дерева, вони будуть рости. Адже якщо десь не було рослини тисячоліттями, то вона там не з’явиться навіть за штучних умов. 

“Відсутність обґрунтованості більшої частини цієї посадки дерев - одна з тих речей, де цей рух ще не є чесним. Він ще не вміє вимірювати істину. Існують різноманітні хитрощі, які дозволяють людям використовувати свої PR-бюджети для покупки гідностей, але насправді не мають ніякого ефекту. І з часом ми станемо розумнішими в тому, що таке реальна компенсація", - сказав Гейтс.

Сам він бореться з забрудненням іншими найефективнішими методами. 

"Щоб компенсувати свої власні викиди, я купив чисте авіаційне паливо. Я заплатив за заміну опалення на природному газі в житлових проєктах для малозабезпечених сімей на електричні теплові помпи. Я плачу надбавку на капітальні витрати, а вони отримують менший щомісячний рахунок. І я відправив гроші в Climeworks (швейцарська компанія, яка видаляє вуглекислий газ з повітря і постійно зберігає його під землею - авт.)", - розповів Білл Гейтс

Творець Microsoft з викидами вже працює собі в плюс. 

"Що стосується викидів вуглекислого газу, які я зробив - позбувся більшого за те, що я сам викидаю - виходить 400 доларів за тонну", - сказав він.

Нагадаємо, засновник корпорації Microsoft ті філантроп Білл Гейтс думає, що м'ясо на рослинній основі в бідних країнах розповсюджуватись не буде. Там потрібно взагалі звеличувати кількість худоби. В Африці, каже мільярдер, доведеться застосовувати генетику, брати кращі сторони африканської худоби та додавати їх до тої, що вирощується в США. Африканські тварини більш живучі, бо мешкають у спеці.

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Microsoft, Билл Гейтс, Вуглець, Забруднення.
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