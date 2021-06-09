Тепер на Землі п'ять океанів: що кажуть дослідники

У Всесвітній день океанів картографи Національного географічного товариства кажуть, що швидка течія навколо Антарктиди, зберігає води там неповторними і гідними власної назви: Південний океан.

Національне географічне товариство на своєму сайті публікує статтю про історію офіційного визнання Південного океану. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися із перекладом.

Ті, хто знайомий з Південним океаном, водним простором, що оточує Антарктиду, знають, що він не схожий на жоден інший.

"Будь-хто, хто був там, буде щосили намагатися по-своєму пояснити, що там такого чарівного, але при цьому всі погодяться, що льодовики там більш блакитні, повітря холодніше, гори більш страхітливі, а пейзажі більш захоплюючі, ніж в будь-якому іншому місці, куди б ви не відправилися", говорить Сет Сікора-Боді, океанолог з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) і дослідник Національного географічного товариства.

З тих пір, як Національне географічне товариство почало створювати карти в 1915 році, воно розпізнало чотири океани: Атлантичний, Тихий, Індійський і Північний Льодовитий океан. Починаючи з 8 червня, у Всесвітній день океанів, Південний океан став п'ятим океаном в світі.

"Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки на міжнародному рівні ніколи не було угоди з цього приводу, ми ніколи не визнавали його офіційно", - говорить географ Національного географічного товариства Алекс Тейт.

Географи обговорювали, чи мають води навколо Антарктиди досить унікальні характеристики, щоб заслужити свою власну назву, або вони були просто холодними південними продовженнями Тихого, Атлантичного і Індійського океанів.

"У певному сенсі це свого роду географічне занудство", - каже Тейт. Він і комітет з економічної політики в області картографії Національного географічного товариства розглядали цю зміну протягом багатьох років, спостерігаючи, як вчені і преса все частіше використовують термін "Південний океан".

Ця зміна, додає він, відповідає ініціативі Товариства зі збереження Світового океану і привертає увагу громадськості до регіону, який має особливу потребу в збереженні.

"Ми завжди позначали його, але ми позначали його трохи не так, як інші океани", - каже Тейт. "Ця зміна була останнім кроком і заявою про те, що ми хочемо визнати його через його екологічній стан".

Морський біолог і дослідник Національного географічного товариства Сільвія Ерл високо оцінила оновлення картографії.

"Хоча існує тільки один взаємопов'язаний океан, браво Національному географічному товариству за офіційне визнання водного простору, що оточує Антарктиду, Південним океаном", - написала Ерл в своїй заяві по електронній пошті. "Оточений стрімкою антарктичною циркумполярною течією, це єдиний океан, який стикається з трьома іншими і повністю охоплює континент, замість того, щоб бути охопленим ними".

Межі Південного океану

Національне географічне товариство тепер розпізнає п'ять світових океанів. Більшість вод, що оточують Антарктиду до 60 градусів південної широти, за винятком протоки Дрейка і моря Скоша, складають недавно визнаний Південний океан.

Океан, який визначається своєю течією

У той час як інші океани визначаються континентами, які їх захищають, Південний океан визначається течією.

За оцінками вчених, Антарктичну циркумполярну течія (АЦТ) було створено приблизно 34 млн років тому, коли Антарктида відокремилася від Південної Америки. Це забезпечило безперешкодний потік води навколо дна Землі.

AЦТ тече із заходу на схід навколо Антарктиди в широкій смузі, приблизно зосередженій біля 60 градусів південної широти - лінії, яка зараз визначається як північна межа Південного океану. Усередині AЦТ вода холодніша і трохи менш солона, ніж океанські води на півночі.

Проходячи від поверхні до дна океану, AЦТ переносить більше води, ніж будь-яка інша океанська течія. Вона втягує воду з Атлантичного, Тихого і Індійського океанів, допомагаючи управляти глобальною циркуляційною системою, відомою як конвеєрна стрічка, яка переносить тепло по планеті. Холодна щільна вода, яка опускається на дно океану біля Антарктиди, також сприяє накопиченню вуглецю в глибинах океану. В обох випадках Південний океан робить вирішальний вплив на клімат Землі.

В даний час вчені вивчають, як зміна клімату, викликана діяльністю людини, впливає на Південний океан. Вчені з'ясували, що океанська вода, що проходить через АЦТ, нагрівається, але неясно, наскільки сильно це впливає на Антарктиду. Найшвидше танення крижаних щитів і шельфових континентів відбувалося там, де АЦТ знаходиться найближче до суші.

Середовище, що не схоже ні на що інше

На даний момент, захищаючи холодні південні води, AЦТ допомагає зберегти холод Антарктиди і екологічну відособленість Південного океану. Тисячі видів мешкають тільки там і ніде більше.

Південний океан "охоплює унікальні і тендітні морські екосистеми, в яких мешкають прекрасні морські мешканці, такі як кити, пінгвіни і тюлені", - зазначає дослідник Національного географічного товариства Енрік Сала.

Більш того, Південний океан впливає на екологію і в інших місцях. Наприклад, горбаті кити харчуються крилем біля берегів Антарктиди і мігрують далеко на північ, щоб перезимувати в дуже різних екосистемах у Південної та Центральної Америки. Деякі морські птахи теж мігрують туди і назад.

Привертаючи увагу до Південного океану, Національне географічне товариство сподівається сприяти його збереженню.

Вплив промислового рибальства на такі види, як криль і патагонський кликач (який продається як чилійський морський окунь), викликає заклопотаність у Південному океані протягом десятиліть. У 1982 р в цьому районі були введені обмеження на вилов. Найбільший морський охороняємий район (МОР) в світі було створено в море Росса у Західної Антарктиди в 2016 році. Низка організацій працюють над виділенням МОР більшої площі для захисту найбільш важливих районів нагулу Південного океану, наприклад, у Антарктичного півострова.

"Багато країн по всьому світу підтримують захист деяких з цих районів від промислового рибальства", - каже Сала.

Відображення світу таким, яким він є

З кінця 1970-х Національне географічне товариство найняло географа, який спостерігає за змінами та поправками кожної карти, що публікується. Тейт працює з 2016 року.

Він каже, що дотримується журналістського підходу до процесу. Він включає в себе відстеження поточних подій і відстеження того, хто контролює конкретні області світу.

"Важливо відзначити, що це політика карти, а не політика щодо позиції Національного географічного товариства з [геополітичних] суперечок", - говорить він. Наприклад, карти Національного географічного товариства показують, що Великобританія контролює Фолклендські острови, хоча Аргентина теж претендує на них. У спірних областях Тейт працює з командою географів і редакторів, щоб визначити, що найбільш точно представляє даний регіон.

Незначні зміни відбуваються щотижня або раз на два тижні. Серйозні зміни, такі як маркування Південного океану, відбуваються рідше.

Як правило, Національне географічне товариство слідкує за Міжнародною гідрографічною організацією (МГО) щодо морських назв. Хоча МГО не несе прямої відповідальності за їх визначення, але вона працює з Групою експертів Організації Об'єднаних Націй з географічних назв над стандартизацією назв в міжнародному масштабі. МГО визнала Південний океан в своїх керівних принципах 1937 року, але скасувала це позначення в 1953 році, пославшись на розбіжності. Відтоді це питання обговорювалося, але досі не було отримано повної згоди від своїх членів на відновлення Південного океану.

Однак Рада США з географічних назв використовує цю назву з 1999 року. А в лютому цього року Національне управління з дослідження океанів і атмосфери офіційно визнало Південний океан окремим регіоном.

Тейт говорить, що нова політика Національного географічного товариства вплине на те, як діти, що використовують мапи в школі, вчаться бачити світ.

"Я думаю, що освіта робить один з найбільших впливів", - говорить він. "Учні дізнаються щось про океан, коли вивчають океани. Якщо ви не включите "Південний океан", ви не зрозумієте його специфіки та того, наскільки він важливий".