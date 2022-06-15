У Мінекономіки Німеччині заявили, що потрібні загальнонаціональні зусилля для незалежності газу з РФ

Незалежності від російського газу значною мірою можна досягти спільними зусиллями до літа 2024 року

Для досягнення енергетичної незалежності Німеччини від постачання газу з Росії необхідні загальнонаціональні зусилля як на рівні федерального уряду і місцевої влади, так і на рівні приватних компаній і домогосподарств. До 2024 року рівень споживання російського газу Німеччиною можна скоротити до 10%.

З відповідною заявою у коментарі Guildhall виступила представник Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини Сузанне Унгард.

"Відразу після початку війни федеральний уряд Німеччини розпочав діяльність із забезпечення енергопостачання Німеччини та одночасного зниження залежності від Росії. У минулому частка постачання російського газу становила в середньому 55 відсотків. На середину квітня цей показник упав приблизно до 35 відсотків. З цією метою було збільшено закупівлю природного газу в Норвегії та Нідерландах, а також значно збільшився імпорт СПГ", — заявили в міністерстві.

"Однак незалежності від російського газу можна досягти лише загальнонаціональними зусиллями. Багато кроків вимагається від багатьох учасників одночасно — федеральної, державної, місцевої влади, підприємств та приватних домогосподарств. В тісній співпраці із федеральними землями, яких торкається це питання, федеральний уряд працює над тим, щоб ввести в експлуатацію кілька додаткових плавучих терміналів СПГ (плавучих установок для зберігання та регазифікації, FSRU) у Німеччині вже у 2022 та 2023 роках. Це потребує величезних зусиль від усіх, зокрема, створення технічних передумов під час будівництва з'єднувальних трубопроводів", — йдеться у заяві.

"Одночасно із політичними переговорами комунальні компанії перебувають у процесі підписання достатньої кількості контрактів на постачання СПГ. За рахунок оренди чотирьох плавучих СПГ-терміналів до літа 2024 року на завершальному етапі може бути поетапно вивантажено близько 33 млрд кубічних метрів СПГ. Вже взимку 2022 — 2023 років додаткові 7,5 млрд метрів кубічних СПГ можуть з'явитися на ринку. Інші термінали СПГ, такі як термінал Brunsbüttel потужністю 8 млрд м³, знаходяться у процесі планування і будуть готові до постачання з 2026 року", — повідомили у міністерстві ФРН.

"Спільно з короткостроковими зусиллями компаній та населення зі скорочення споживання газу за рахунок енергоефективності, енергозбереження та електрифікації частка постачань російського газу в споживанні газу до кінця року може скоротитися приблизно до 30 відсотків. Незалежності від російського газу значною мірою можна досягти спільними зусиллями до літа 2024 року. Для цього потрібна диверсифікація, економія, швидший вихід на водень та широке поширення відновлюваних джерел енергії. Загалом поступове скорочення споживання російського газу до 10% до літа 2024 року можливе", — заявили у Міністерстві економіки та енергетики ФРН.

Раніше в німецькому Бундестазі депутат від групи "Зелених" Робін Вагнер також зазначив, що Німеччина вже веде роботу для досягнення незалежності від російського газу, будуючи термінали СПГ (скрапленого природного газу) та укладаючи нові контракти на постачання. За його словами, метою Німеччини має стати якнайшвидша зупинка імпорту газу через "Північний потік — 1".