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Німецький євродепутат закликає передати Україні конфісковані активи рф

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Німецький євродепутат закликає передати Україні конфісковані активи рф

Міхаель Галер пропонує підхід на кшталт того, як працювали з італійською мафією

Заарештовані у Євросоюзі російські державні активи мають бути передані Україні для виплати компенсацій та фінансування реконструкції. Активи російських олігархів незаконного походження також можуть бути передані Україні, оскільки по суті також є державними активами РФ.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європарламенту від Німеччини, член Християнсько-демократичного союзу Німеччини Міхаель Галер.

"Так, багато країн уже заарештували російські активи, але навіть там, де вони заарештовані ще дуже велике, скажімо, поле для роботи. Далі, я сподіваюся, ми знайдемо правовий механізм для їх передачі для фінансування реконструкції України. Є два типи активів, перший – державні, і тут я вважаю, що проблем не буде, те, що належить державі та державним російським компаніям, усі ці гроші мають бути передані для виплати компенсацій Україні за ту шкоду, руйнування та злочини, які вчинила РФ", – заявив політик.

"Другий тип активів – активи олігархів. Тут я пропоную підхід на кшталт того, як працювали з італійською мафією – нехай доводять походження цих грошей, чи вони легальні, чи вкрадені у російських платників податків. Це має також доводити російська держава, така собі зворотна процедура доведення. І якщо це нелегальні гроші, які означає також належать російській державі і в такому разі я сподіваюся, вони також можуть бути конфісковані. Правові спеціалісти мають зайнятися питанням, щоб не гаяти місяці часу", — підсумував Міхаель Галлер.

Раніше в парламенті Швейцарії, член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер, коментуючи юридичний бік питання передачі Україні заарештованих активів РФ заявив, що заарештовані російські кошти в банках Швейцарії, а також в інших країнах Заходу були заарештовані у злочинців, які перебувають під санкціями і повинні бути використані Україною.