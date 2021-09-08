Загинули удвох: чоловік, якого рятував російський міністр, виявився відомим кінорежисером (фото)

Міністр МНС Зиничев кинувся рятувати режисера, але розбився

Стало відомо про те, заради кого ризикнув життям і, в результаті, загинув російський міністр МНС Євген Зиничев 8 вересня в Норильську. Другим загиблим в Арктиці виявився відомий в РФ режисер і оператор Олександр Мельник — володар премії "Ніка" і член гільдії кінорежисерів Росії, творець фільмів "Нова Земля", "Територія" і багатьох інших.

Мельник був відомим режисером і лауреатом "Ніки"

В РФ пишуть про те, що 63-річний Мельник був у місці міжвідомчих навчань, які здійснювали співробітники МНС в Арктиці.

За однією з версій, він вибирав місце для нового документального фільму, за іншою — знімав фільм про МНС, тому і опинився поруч з главою відомства Зиничевим. Очевидці кажуть, що чоловік оступився на скелі і зірвався вниз. За ним блискавично стрибнув Зиничев, який вдарився об виступ скелі і розбився.

Відомо, що на порятунок Зиничева і Мельника прибув вертоліт МНС і постраждалих оперативно доставили в лікарню, але врятувати їх не вдалося.

Також повідомляється про ще 6 постраждалих в результаті спроби врятувати Мельника. Однак як саме вони постраждали і які травми отримали — невідомо.

Раніше ми повідомляли, що загиблий Зиничев був близький до президента РФ Володимира Путіна: в його особистій охороні він почав сходження по кар’єрних сходах.