Угруповання ASALA_Young взяло на себе відповідальність за атаку на синагогу в Єревані

У Вірменії наступники давньої терористичної організації гучно заявили про себе, пробуючи спалити місцеву синагогу

Акт насильства супроти культової споруди іудейської громади був ретельно спланований організацією ASALA Young, котра намагається позиціонувати себе як послідовники терористів ASALA. Протягом 40 хвилин вандали пробували двічі спалити єдину синагогу Єревану. Євреї Вірменії вимагають від уряду країни вжити рішучих заходів. Про це пише Фокус.

Головний рабин Вірменії Гершон Бурштейн розповів П'ятому каналу вірменського ТБ, як відбувався підпал єреванської синагоги: "Протягом 40 хвилин вони намагалися розпалити вогонь, спочатку мали мало бензину, потім вони принесли ще".

Підпал у Єревані став другим нападом на єдину в країні юдейську культову будівлю за останні два місяці. Перше сталося 3 жовтня – за 4 дні до вторгнення бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю.

Відповідальність за обидва напади взяла на себе група, яка використовує назву ASALA Young і претендує на роль наступниці історичної терористичної організації ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia). За даними дослідницького центру ізраїльського міністерства у справах діаспори, ця група є молодіжним крилом ASALA. Після утворення у 1975 році в Лівані організація провела понад 80 терактів та диверсій в основному проти турецьких офіційних осіб та об'єктів у країнах Європи, Близького Сходу та США.

Обидва напади на синагогу в Єревані викликали широкий резонанс. Президент Conference of European Rabbis (CER), однієї з найбільших рабинських організацій Європи, вимагає від влади Вірменії затримати членів групи ASALA, оголосити її поза законом і посилити охорону єврейської громади. Він додав: "Якщо не буде належної реакції, на вулицях проллється єврейська кров і відповідальність буде на главі уряду Вірменії".

Небезпека антиєврейських актів у Вірменії помітили по всьому світу, але влада республіки не вважала за потрібне цьому протидіяти.

На тлі потурання вірменській владі ASALA_Young не тільки підпалює синагогу знову і знову, а й розклеює в Єревані та інших містах Вірменії листівки з емблемами ASALA, ХАМАСу та Хізбалли з підписом: "У нас спільний ворог".

Відродження ASALA, яка солідаризується з організаціями, визнаними терористичними в багатьох країнах ЄС та США, є загрозою і для інших країн. У заяві ASALA_Young від 15 листопада читаємо: "Безстрашні бійці ASALA завдали удару по єреванскому центру єврейської організації ХАБАД.

ХАБАД – міжнародний іудейський рух, широко представлений майже у всіх країнах Європи, та найбільша іудейська організація у США. Воно діє також в Україні.

І поки в Росії помічник секретаря Ради безпеки Олексій Павлов оголосив прихильників ХАБАД сектантами, посол Ізраїлю в Києві назвав Україну "найпроізраїльською країною в Європі".