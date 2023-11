Группа ASALA_Young взяла на себя ответственность за атаку на синагогу в Ереване

В Армении преемники древней террористической организации громко заявили о себе, пытаясь сжечь местную синагогу

Акт насилия против культового сооружения иудейской общины был тщательно спланирован организацией ASALA Young, пытающейся позиционировать себя как последователи террористов ASALA. В течение 40 минут вандалы пробовали дважды сжечь единственную синагогу Еревана. Евреи Армении требуют от правительства страны принять решительные меры. Об этом пишет Фокус.

Главный раввин Армении Гершон Бурштейн рассказал Пятому каналу армянского ТВ, как происходил поджог ереванской синагоги: "В течение 40 минут они пытались разжечь огонь, вначале у них было мало бензина, потом они принесли еще".

Поджог в Ереване стал вторым нападением на единственное в стране иудейское культовое здание за последние два месяца. Первое произошло 3 октября – за 4 дня до вторжения боевиков ХАМАСа на юг Израиля.

Ответственность за оба нападения взяла на себя группа, использующая название ASALA_ Young и претендующая на роль преемницы исторической террористической организации ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia). По данным исследовательского центра израильского министерства по делам диаспоры, эта группа представляет собой молодежное крыло ASALA. После образования в 1975 году в Ливане организация провела более 80 терактов и диверсий в основном против турецких официальных лиц и объектов в странах Европы, Ближнего Востока и США.

Оба нападения на синагогу в Ереване вызвали широкий резонанс. Президент Conference of European Rabbis (CER), одной из крупнейших раввинских организаций Европы, потребовал от властей Армении задержать членов группы ASALA, объявить ее вне закона и усилить охрану еврейской общины. Он добавил: "Если не последует должной реакции, на улицах прольется еврейская кровь и ответственность будет на главе правительства Армении".

Опасность антиеврейских актов в Армении заметили по всему миру, но власти республики не посчитали нужным этому противодействовать.

На фоне попустительства армянских властей ASALA_Young не только поджигает синагогу снова и снова, но и расклеивает в Ереване и других городах Армении листовки с эмблемами ASALA, ХАМАСа и Хизбаллы с подписью: "У нас общий враг".

Возрождение ASALA, которая солидаризируется с организациями, признанными террористическими во многих странах ЕС и США, представляет угрозу и для других стран. В заявлении ASALA_Young от 15 ноября читаем: "Бесстрашные бойцы ASALA нанесли удар по ереванскому центру еврейской организации ХАБАД. ХАБАД – международное иудейское движение, широко представленное почти во всех странах Европы, и крупнейшая иудейская организация в США. Оно действует также в Украине. И пока в России помощник секретаря Совета безопасности Алексей Павлов объявил приверженцев ХАБАДа сектантами, посол Израиля в Киеве назвал Украину "самой произраильской страной в Европе".