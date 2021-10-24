Рус

США додали росіян в список "бездомних національностей" і послали їх до Польщі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
38
Віза Новина оновлена 24 жовтня 2021, 16:13
Віза

Отримати документи на в’їзд в США для росіян стало складніше.

США розширили список "бездомних національностей", внісши в нього жителів Росії, які мають бажання отримати американську візу.

Це випливає з інструкції Державного департаменту для одержувачів дозволу на в’їзд в США.

У відповідний список потрапляють представники тих країн, в яких немає представництва Штатів або де складається нестабільна політична обстановка, яка заважає американським дипломатам виконувати свою роботу.

Як видно на табличці нижче, тепер якщо росіяни захочуть отримати візу, їм доведеться звертатися до консульства, розташованого у Варшаві, що в Польщі.

Крім Росії в цьому списку знаходяться Куба, Ерітрея, Іран, Лівія, Південний Судан, Сомалі, Сирія, Венесуела і Ємен.

Напруга у відносинах між Росією і США виникло на початку року. Тоді уряд РФ сильно обмежило можливості американських дипломатичних представництв, заборонивши їм наймати працівників з числа російських громадян.

Це призвело до того, що співробітники останнього американського консульства не змогли в повному обсязі виконувати свої обов’язки, після чого вона була закрита.

Теги:
#США #Росія #Віза
Олександр Лукашенко
Блоги/Думки
Міграційна криза: Білорусь використовує тактику СРСР і РФ
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Лукашенко
Міграційна криза: Білорусь використовує тактику СРСР і РФ
Дата публікації
Категорія
Показники смертності трохи знизилися
Майже 6 тисяч госпіталізованих: свіжа статистика COVID-19 на 24 жовтня
Дата публікації
Категорія
ДТП сталося в Бориспільському районі
Під Києвом зіткнулися іномарки: є загиблий, постраждали діти (фото)
Дата публікації
Категорія
Загиблий в бійці з підлітками Артур Єрохін міг залишитися в живих
Залишили без допомоги: відкрилися нові деталі про вбивство поліцейського в Чернігові
Дата публікації
Категорія
Свої посади втратять цілий ряд чільних посадовців
Нові обличчя в Кабміні: кого з міністрів звільнять вже найближчим часом