США додали росіян в список "бездомних національностей" і послали їх до Польщі

Отримати документи на в’їзд в США для росіян стало складніше.

США розширили список "бездомних національностей", внісши в нього жителів Росії, які мають бажання отримати американську візу.

Це випливає з інструкції Державного департаменту для одержувачів дозволу на в’їзд в США.

У відповідний список потрапляють представники тих країн, в яких немає представництва Штатів або де складається нестабільна політична обстановка, яка заважає американським дипломатам виконувати свою роботу.

Як видно на табличці нижче, тепер якщо росіяни захочуть отримати візу, їм доведеться звертатися до консульства, розташованого у Варшаві, що в Польщі.

Крім Росії в цьому списку знаходяться Куба, Ерітрея, Іран, Лівія, Південний Судан, Сомалі, Сирія, Венесуела і Ємен.

Напруга у відносинах між Росією і США виникло на початку року. Тоді уряд РФ сильно обмежило можливості американських дипломатичних представництв, заборонивши їм наймати працівників з числа російських громадян.

Це призвело до того, що співробітники останнього американського консульства не змогли в повному обсязі виконувати свої обов’язки, після чого вона була закрита.