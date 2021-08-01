ТОП-6 помилок просування бізнесу в соціальних мережах

SMM — один з основних інструментів маркетингу. У соціальних мережах не тільки спілкуються, а й продають, купують і взаємодіють. Але щоб реклама в соцмережах не проходила тернистий шлях, давайте розбиратися, яких помилок можна уникнути.

Помилка 1. Відсутність стратегії та нерегулярність ведення

Оманливо думати, що SMM-просування запрацює без планування та стратегії. Та вони значно спрощують роботу й дозволяють:

Визначити вектор ведення соцмереж.

Задати ритм публікацій.

Розкласти по поличках усю роботу.

Це вбереже вас від хаотичних безцільних завдань і розтрати бюджету даремно.

Помилка 2. Нерозуміння своєї ЦА й відсутність взаємодії з нею

Якщо ви не знаєте свою цільову аудиторію, то наскільки ймовірно, що успішно реалізуєте продукт? Продумайте портрет ЦА й направляйте просування чітко на неї. І памʼятайте, ви повинні спілкуватися зі своїми клієнтами та бути відкритими для них.

Помилка 3. Відсутність аналітики для оцінки якості просування

Не знаєте, корисна та чи інша реклама в соціальних мережах, і дієте наосліп? Аналізувати ефективність будь-якого процесу можна за допомогою:

інструментів Google Analytics;

налаштування URL-адрес для соцмереж;

кодування закликів до дії.

Так ви можете обдумувати або коригувати ваші подальші кроки.

Помилка 4. Неякісний контент і відсутність роботи з текстом

Цікавий контент — запорука того, що ви залучите нову аудиторію й утримуйте стару. Наповнюйте сторінку експертними статтями між постами про котів і не забувайте про відео та «живі» фото, які люблять підписники.

Помилка 5. Ігнорування таргетованої реклами

Таргетована реклама — один з ефективних способів привернути людей і підштовхнути їх зробити цільову дію. Основний плюс інструменту — налаштування таргетованої реклами дає змогу відібрати за потрібними параметрами аудиторію для показу.

Помилка 6. Використання сервісів для накрутки

Багато компаній усе ще практикують накрутку. Але зараз політика Інстаграму суворо ставиться до такого шахрайства — акаунт можуть заблокувати. Фейсбук не настільки категоричний, але регулярно чистить ботів і фейків. А ось YouTube своїми санкціями може зовсім погубити канал.

Вчитися на особистому досвіді корисно, але не так ефективно, як звернутися до професіоналів.

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