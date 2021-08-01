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ТОП-6 ошибок продвижения бизнеса в социальных сетях

Автор
В. Неплохой
Дата публикации
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Автор
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Ошибки продвижения бизнеса в соцсетях Новость обновлена 01 сентября 2021, 09:06
Ошибки продвижения бизнеса в соцсетях

SMM — один из основных инструментов маркетинга. В социальных сетях не только общаются, а и продают, покупают и взаимодействуют. Но чтобы реклама в соцсетях не проходила тернистый путь, давайте разбираться, каких ошибок можно избежать.

Ошибка 1. Отсутствие стратегии и нерегулярность ведения

Обманчиво думать, что SMM продвижение заработает без планирования и стратегии. А ведь они упрощают работу и позволяют:

  • определить вектор ведения соцсетей;
  • задать ритм публикаций;
  • разложить по полочках всю работу.

Это убережет вас от хаотичных бесцельных задач и растраты бюджета впустую.

Ошибка 2. Непонимание своей ЦА и отсутствие взаимодействия с ней

Если вы не знаете свою целевую аудиторию, то какова вероятность, что успешно реализуете продукт? Продумайте портрет ЦА и направляйте продвижение четко на нее. И помните, вы должны общаться со своими клиентами и быть открытыми для них.

Ошибка 3. Отсутствие аналитики для оценки качества продвижения

Не знаете, полезна ли та или иная реклама в социальных сетях, и действуете вслепую? Анализировать эффективность какого-либо процесса можно с помощью:

  • инструментов Google Analytics;
  • настройки URL-адресов для соцсетей;
  • кодировки призывов к действию.

Так вы можете обдумывать или корректировать ваши дальнейшие шаги

Ошибка 4. Некачественный контент и отсутствие работы с текстом

Интересный контент — залог того, что вы привлечете новую аудиторию и удержите старую. Наполняйте страницу экспертными статьями между постами про котов и не забывайте про видео и «живые» фото, которые любят подписчики.

Ошибка 5. Игнорирование таргетированной рекламы

Таргетированная реклама — один из эффективных способов привлечь людей и подтолкнуть их сделать целевое действие. Основной плюс инструмента — настройка таргетированной рекламы дает возможность отобрать по нужным параметрам аудиторию для показа.

Ошибка 6. Использование сервисов для накрутки

Многие компании все еще практикуют накрутку. Но сейчас политика Инстаграма строго относится к такому мошенничеству — аккаунт могут заблокировать. Фейсбук не столь категоричен, но регулярно чистит ботов и фейков. А вот YouTube своими санкциями может и вовсе погубить канал.

Учиться на личном опыте полезно, но не так эффективно, как обратиться к профессионалам.

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