Гороскоп на 19 серпня: Рибам варто бути напористими, а Левам — терплячими

Астрологічний прогноз на четвер, 19 серпня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 19 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ви можете поспішити з чимось і допустите помилку, тому саме час взяти невелику паузу в складних справах. Постарайтеся оптимістично дивитися на речі та підіймати собі настрій.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не впадайте в крайність і не лінуйтеся, інакше можете втратити роботу або вигідні проєкти. Спробуйте в цей четвер зайнятися рутиною — її теж потрібно колись робити.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не варто навантажувати себе справами, скоріш за все Ви не впораєтеся з усім. З фінансами також варто бути обережнішими — можете ненавмисно витратити більше, ніж розраховували.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не турбуйтеся і не панікуйте через дрібних проблем. Постарайтеся працювати в спокійному темпі та не поспішати.

Лев (23 липня — 23 серпня)

19 серпня від вас буде потрібно королівська витримка. А спілкування в колі сім’ї допоможе відпочити від повсякденних турбот і проблем.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вам необхідно в цей день поділити обов’язки з кимось з оточення. Неможливо цілими днями тягти все на собі. А ось за щось нове в цей день краще не братися.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не варто метушитися — ви можете наробити чимало помилок. Краще допоможіть своїм близьким і коханим.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Обов’язково беріться в цей день за щось нове — у вас все вийде відмінно. Також це хороший день для нових знайомств: більшість з них виявляться корисними і довготривалими.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

19 серпня не намагайтеся перекласти відповідальність на когось іншого. Варто бути обережнішим з оточуючими. А в особливо складні моменти найкраще прислухатися до своєї інтуїції.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Варто тримати при собі свої емоції, щоб не зіпсувати стосунки з коханими та близькими людьми. В цей день вам необхідно зберігати тверезий розум і холодну голову.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Намагайтеся уникати суперечок. Не відмовляйтеся від допомоги — зараз вона вам дійсно необхідна. Можливі знайомства, які започаткують романтичних стосунків.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Зірки радять 19 серпня бути наполегливим і сміливим — це допоможе вам просунутися по кар’єрних сходах. Увечері можна приймати гостей, зустрічатися з друзями.