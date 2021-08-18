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Населення України продовжує скорочуватися: показник смертності перевищив минулорічний рівень

Автор
Т. Гулеватая
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Населення України продовжує скорочуватися: показник смертності перевищив минулорічний рівень Новина оновлена 18 серпня 2021, 19:35
українці

Чисельність населення України стрімко скорочується.

За останні півроку населення України скоротилося ще на 205,2 тис. осіб.

Згідно з даними Держстату, станом на 1 липня в країні проживало 41,383 млн осіб.

Померло за січень-червень 2021 року 349 тис. Осіб. Роком раніше за цей же період померло 287 тис. Громадян. При цьому народилося 132,6 тис. дітей, що на 6,5 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Слід зазначити, що кількість померлих значно переважає над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадає 38 живонароджених.

Що стосується прибули в Україну, то за вказаний період цей показник становить 197,8 тис. осіб, що на 30,5 тис. Більше за аналогічний період 2020 року. При цьому покинуло країну 186,5 громадян, що на 26,8 тис. більше, ніж у 2020 році.

Додамо, що дані по чисельності населення наведено без урахування тимчасово окупованих території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував наочну інфографіку, про те на скільки скоротилося населення України за 2019-2020 роки.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
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