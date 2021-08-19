Не тільки гордість, але ще сум та сором: що відчувають громадяни, думаючи про Україну (інфографіка)

Думаючи про Україну, українці відчувають основні дві емоції — печаль та гордість.

Майже 40% громадян відчувають сум, коли думають про Україну.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Опитування проводилися з 20 липня по 9 серпня 2021, згідно з яким 37% українців відчувають печаль, думаючи про Україну, 34% — гордість. Зацікавленість відчувають 20%, радість та сором — по 18%, страх — 16%, байдужість та гнів — тільки по 5%. Щодо себе, 37% опитаних відчувають зацікавленість, 34% — радість, 22-24% — печаль та гордість, 14% — страх, 6% — сором, 3-4% — гнів і байдужість.

Більш наочно дивіться дані в інфографіці "Телеграфу":

Що стосується опитаних, то майже половина молоді відчуває гордість та зацікавленість, думаючи про країну, третина — радість. Вони більш позитивні в ставленні як до себе, так і до країни, ніж старші.

Відзначимо, згідно з останніми даними Держстату України, населення країни за останні півроку скоротилося ще на 205,2 тис. Осіб. Так, станом на 1 липня 2021 року в Україні проживало 41,383 млн осіб.