На роковини трагедії в Бабиному Яру відбудеться перформанс із віршами

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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На роковини трагедії в Бабиному Яру відбудеться перформанс із віршами Новина оновлена 27 вересня 2021, 12:56

До 80-х роковин трагедії Бабиного Яру на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" у Києві відбудеться музично-поетичний перфоманс «БАБИН ЯР. ГОЛОСАМИ».

Так, 30 вересня о 18.00 режисер Олег Ліпцин разом з акторами та музикантами "оживить" вірші зі збірки Маріанни Кіяновської «Бабин яр. Голосами». До книги, за яку поетеса у 2020 році отримала державну Шевченківську премію, увійшли 67 віршів, присвячені тим подіям. У перформансі поезія ніби звучить голосами загиблих: це дуже емоційні та сильні вірші, через які розкриваються особисті історії та велика трагедія.

Нагадаємо, наприкінці вересня 1941 року у Києві, у Бабиному Яру сталася одна із найжорстокіших трагедій Другої Світової війни. Впродовж двох днів, 29 і 30 вересня було вбито понад 30 тисяч євреїв. У наступні місяці німецької окупації в Бабиному Яру окрім євреїв вбивали ромів, українських націоналістів, військовополонених, психічнохворих.

Захід організовується Центром досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства Національного університету" Києво-Могилянська академія".

Місце проведення представлено на мапі-схемі у запрошенні.

Початок брифінгу для ЗМІ о 18:00, локація 1, знайомство з автором.

Спікери брифінгу: Леонід Фінберг – соціолог, дослідник культури, з 2006 року і дотепер — директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, головний редактор видавництва «Дух і Літера» Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА). Олег Ліпцин – американський та український театральний режисер, актор, дослідник театру і педагог.

З питань акредитації просимо звертатись до координаторів проєкту: Анастасії Гайдукевич +380963172761; Ірини Волгіної +380504138350; Олени Корнелюк +380504182825

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