Темношкірий Санта: у Діснейленді вирішили показати "різноманітність оточуючих спільнот"
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Найбільше появі темношкірого Санта-Клаусу зраділи афроамериканці.
У парках Disneyland вперше за понад півсотні років відвідувачів розважатиме темношкірий Санта-Клаус.
За 66-річну історію існування таке рішення керівництво парків прийняло вперше, наголосивши, що такий Санта-Клаус відображатиме "різноманітність громад" у всьому світі.
Як повідомляє видання CNN, незважаючи на те, що Disneyland залучення темношкірого Санти не анонсував, це викликало неабиякий резонанс у всьому світі.
Найбільше таке рішення підтримали афроамериканці, які пишуть у коментарях про "сльози щастя", викликані цією подією. При цьому більшість громадян все ж зазначають, що "традиційний" Санта білий, а темношкірого запросили виключно заради піару та заробітку грошей.
Зазначається також, що впродовж останніх років темношкірі Санти вже не є дивиною — їх часто можна побачити у торгових центрах та навіть у рекламах на телебаченні.
Також ми повідомляли, чому Disney відклав вихід трьох основних блокбастерів.
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