Темношкірий Санта: у Діснейленді вирішили показати "різноманітність оточуючих спільнот"

Найбільше появі темношкірого Санта-Клаусу зраділи афроамериканці.

У парках Disneyland вперше за понад півсотні років відвідувачів розважатиме темношкірий Санта-Клаус.

За 66-річну історію існування таке рішення керівництво парків прийняло вперше, наголосивши, що такий Санта-Клаус відображатиме "різноманітність громад" у всьому світі.

Як повідомляє видання CNN, незважаючи на те, що Disneyland залучення темношкірого Санти не анонсував, це викликало неабиякий резонанс у всьому світі.

Найбільше таке рішення підтримали афроамериканці, які пишуть у коментарях про "сльози щастя", викликані цією подією. При цьому більшість громадян все ж зазначають, що "традиційний" Санта білий, а темношкірого запросили виключно заради піару та заробітку грошей.

Зазначається також, що впродовж останніх років темношкірі Санти вже не є дивиною — їх часто можна побачити у торгових центрах та навіть у рекламах на телебаченні.

Також ми повідомляли, чому Disney відклав вихід трьох основних блокбастерів.