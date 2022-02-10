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У Києві збирають кошти на порятунок журналіста

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Журналіст Андрій Блудов Новина оновлена 10 лютого 2022, 19:17
Журналіст Андрій Блудов

Чоловіку поставили діагноз рак шлунка

У українського журналіста Андрія Блудова наприкінці січня було виявлено рак шлунка. На тривале та дороге лікування коштів у сім’ї немає, у зв’язку з чим його колеги з сайту новин "Lenta.UA" оголосили збір коштів.

"Звертаємось до всіх небайдужих із проханням про фінансову допомогу. Для Андрія важлива будь-яка сума", — йдеться у повідомленні редакції сайту.

Також журналісти опублікували документи, що підтверджують страшний діагноз.

Діагноз від медичної лабораторії
Діагноз від медичної лабораторії

Допомогу можна перераховувати Блудовій Олені Олександрівні на картку Приватбанку 5168742241696917

Рак шлунка — злоякісне новоутворення, що розвивається у клітинах слизової оболонки органу. Найбільш поширений у дорослих пацієнтів старше 40 років, але може діагностуватися і у пацієнтів молодшого віку. У чоловіків трапляється частіше, ніж у жінок. Підступність захворювання у тому, що ознаки раку шлунка виявляються на пізніх стадіях. Основна методика лікування — оперативне втручання, а також променева та хіміотерапія.

Теги:
#Лікування #Збір коштів #Рак шлунку
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