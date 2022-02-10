У Києві збирають кошти на порятунок журналіста

Чоловіку поставили діагноз рак шлунка

У українського журналіста Андрія Блудова наприкінці січня було виявлено рак шлунка. На тривале та дороге лікування коштів у сім’ї немає, у зв’язку з чим його колеги з сайту новин "Lenta.UA" оголосили збір коштів.

"Звертаємось до всіх небайдужих із проханням про фінансову допомогу. Для Андрія важлива будь-яка сума", — йдеться у повідомленні редакції сайту.

Також журналісти опублікували документи, що підтверджують страшний діагноз.

Діагноз від медичної лабораторії

Допомогу можна перераховувати Блудовій Олені Олександрівні на картку Приватбанку 5168742241696917

Рак шлунка — злоякісне новоутворення, що розвивається у клітинах слизової оболонки органу. Найбільш поширений у дорослих пацієнтів старше 40 років, але може діагностуватися і у пацієнтів молодшого віку. У чоловіків трапляється частіше, ніж у жінок. Підступність захворювання у тому, що ознаки раку шлунка виявляються на пізніх стадіях. Основна методика лікування — оперативне втручання, а також променева та хіміотерапія.