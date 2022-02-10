У Києві збирають кошти на порятунок журналіста
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Чоловіку поставили діагноз рак шлунка
У українського журналіста Андрія Блудова наприкінці січня було виявлено рак шлунка. На тривале та дороге лікування коштів у сім’ї немає, у зв’язку з чим його колеги з сайту новин "Lenta.UA" оголосили збір коштів.
"Звертаємось до всіх небайдужих із проханням про фінансову допомогу. Для Андрія важлива будь-яка сума", — йдеться у повідомленні редакції сайту.
Також журналісти опублікували документи, що підтверджують страшний діагноз.
Допомогу можна перераховувати Блудовій Олені Олександрівні на картку Приватбанку 5168742241696917
Рак шлунка — злоякісне новоутворення, що розвивається у клітинах слизової оболонки органу. Найбільш поширений у дорослих пацієнтів старше 40 років, але може діагностуватися і у пацієнтів молодшого віку. У чоловіків трапляється частіше, ніж у жінок. Підступність захворювання у тому, що ознаки раку шлунка виявляються на пізніх стадіях. Основна методика лікування — оперативне втручання, а також променева та хіміотерапія.
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