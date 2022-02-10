Укр

В Киеве собирают средства на спасение журналиста

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Журналист Андрей Блудов Новость обновлена 10 февраля 2022, 19:17
Журналист Андрей Блудов

Мужчине поставили диагноз рак желудка

У украинского журналиста Андрея Блудова в конце января был выявлен рак желудка, однако на длительное и дорогостоящее лечение средств у семьи нет, в связи с чем его коллеги с новостного сайта "Lenta.UA" объявили сбор средств.

"Обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой о финансовой помощи. Для Андрея важна любая сумма", — говорится в сообщении редакции сайта.

Также журналисты опубликовали подтверждающие страшный диагноз документы.

Диагноз от медицинской лаборатории
Диагноз от медицинской лаборатории

Помощь можно перечислять Блудовой Алене Александровне на карточку Приватбанка 5168742241696917

Рак желудка — злокачественное новообразование, развивающееся в клетках слизистой оболочки органа. Наиболее распространен у взрослых пациентов старше 40 лет, но может диагностироваться и у пациентов более молодого возраста. У мужчин встречается чаще, чем у женщин. Коварство заболевания состоит в том, что признаки рака желудка обнаруживаются на поздних стадиях. Основная методика лечения — оперативное вмешательство, а также лучевая и химиотерапия.

Теги:
#Лечение #Сбор средств #Рак желудка
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