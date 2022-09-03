Щоб не дуло: як бюджетно утеплити вікна на зиму

Для пластикових вікон є додаткова потреба перевірити стан

Через російське вторгнення українська економіка переживає не найкращі часи, ще й окупанти б’ють по об’єктах критичної інфраструктури. Все це призводить до того, що багато хто задумався про утеплення своїх квартир до зимового сезону, який обіцяє бути непростим. Найпростіше, що можна зробити, щоб знизити тепловтрати квартири – заклеїти вікна, щоб не дуло.

Сайт "Будтехнології" повідомляє, що утеплити житло можна досить бюджетно. До таких способів відносять затикання щілин ватою, поролоном, ганчірками та заклеювання малярним скотчем. Найбільш бюджетний варіант – змочений папір. Також можна ліквідувати щілини при нещільному закритті рухомих елементів вікна (кватирок або вікон) самоклеючими ущільнювачами з гуми.

До недорогих, але зручних способів утеплити вікна відносять і поролон, що самоклеїться. Він продається рулонами. Також можна замазати щілини віконною замазкою, але такий спосіб може спричинити труднощі з відшкрібанням навесні.

До дорожчих засобів відносять термозбіжну енергозберігаючу плівку на внутрішній бік рами. Якщо у вас встановлені пластикові склопакети, перевірити варто також і фізичний стан вікон — може знадобитися регулювання запірного механізму та оновлення ущільнювачів.

Нагадаємо, що скотч на вікна вважається не лише способом утеплення, а й можливістю знизити кількість уламків під час вибуху поблизу. Його можна заклеїти як малярським, так і паперовим скотчем чи навіть широкою ізолентою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що опалювальний сезон в Україні планують починати за традицією — коли середньодобова температура буде нижчою за вісім градусів три дні поспіль. Температура у квартирах у 2022 не буде дуже високою — у "Нафтогазі" вже попередили, що варто запастись ковдрами.