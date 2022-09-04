Готуємося до зими: які батареї краще підійдуть для квартири, а які для приватного будинку

У виборі радіатора є свої нюанси

На тлі обіцянок того, що зима буде найважчою в історії незалежної України, перед багатьма жителями нашої країни постало питання про те, як забезпечити ефективне обігрів своїх квартир і будинків.

Як йдеться в матеріалі Aqua-Life, у більшості квартир та приватних будинків для опалення використовуються радіатори (батареї). Проте їхній вибір на ринку великий, а правильно підібрана батарея допоможе скоротити витрати та забезпечити комфорт.

У квартиру або приватну оселю можна встановлювати всі доступні на ринку радіатори, проте є при цьому і кілька нюансів, які варто врахувати.

Так для квартир не рекомендують використовувати сталеві радіатори панельного типу через те, що у них зазвичай робочий тиск не перевищує 6-8 атм, при тому, що в системах централізованого опалення тиск може досягати 10 атм. Використання батареї в таких умовах може призвести до деформації колектора.

Крім того, у таких системах не рекомендується використовувати алюмінієві радіатори, оскільки при взаємодії з різними металами може виникати гальванічна корозія.

Для квартир з централізованим опаленням відмінно підійдуть біметалеві та чавунні радіатори, вони мають тривалий термін експлуатації та найбільш стійкі до корозії.

Для будинку підійде будь-який радіатор, головне правильно розрахувати робочу потужність.

Також варто врахувати тип системи опалення, яка може бути закритою або відкритою. Так для систем з примусовою циркуляцією добре підійдуть всі перераховані вище типи батарей, а ось для систем з природною циркуляцією можуть підійти лише алюмінієві і чавунні радіатори. Вони мають широкі сполучні отвори між верхнім та нижнім колекторами, що сприяє рівномірному прогріванню.

Нагадаємо, через ймовірні проблеми з газом багато українців задумалися про електроопалення, проте варто зазначити, що цей метод теж має свої нюанси.