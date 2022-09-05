Як зігрітися взимку у квартирі без опалення: корисні поради

Декілька корисних порад, щоб зігрітися взимку

На тлі обіцянок того, що зима буде найважчою в історії незалежної України, багато мешканців нашої країни почали замислюватися про те, як підготувати себе до того, що в будинку не буде опалення.

Хоч досягти тих самих температур, що й за наявності повноцінного опалення не вдасться, але деякі лайфхаки дозволять зігрітися в найхолодніші дні навіть без централізованого опалення. Порадами ділиться Мета.

Штори

Відкриті або закриті штори можуть суттєво вплинути на температуру кімнати. Так сонячні промені навіть узимку здатні розігрівати поверхні і цим варто скористатися.

Штори варто відкривати вдень, щоб дозволити променям максимально нагріти кімнату, а ось на ніч їх варто закрити, оскільки шар тканини є ще однією перепоною на шляху холоду. Втім, варто пам’ятати, що тепло від променів вдасться отримати, якщо вікна знаходяться з сонячного боку.

Також важливо, щоб штори не закривали батареї, для цього нижню частину їх можна покласти на підвіконня.

Плівка на вікнах

Пакувальна плівка з "пухирцями" може скоротити тепловтрату на 50%. Однак це спрацює лише з одинарним склом, а не зі склопакетами.

Якщо від вікна продовжує йти холод, то проблема криється не в склі, а в рамі або профілі.

Більше тканини

Щільний текстиль, на кшталт махрових тканин та трикотажу, може допомогти зробити кімнату теплішою та без обігрівача. Для цього треба постелити килим на підлогу, накрити покривалами та пледами меблі.

Тканини зберігатимуть у собі тепло та повільно його віддавати. "Гола" кімната може охолонути за 1-2 години, а ось із текстилем на це може піти 3-5 годин.

Тепловідбивний екран

Прикріпивши будівельну фольгу на пінопласт та помістивши конструкції між батареєю та стіною можна зберегти частину тепла. З одного боку екран відбиватиме інфрачервоні хвилі від батареї у бік кімнати. Але з іншого боку це гірше прогріватиме стіну, яка забиратиме більше теплової енергії з повітря в кімнаті.

Ефективність такого екрана залежить від товщини стіни за батареєю.

Горщик над свічкою

Цей спосіб творчий: вам потрібно самостійно зробити обігрівач у вигляді керамічного горщика над свічкою (тільки не накривайте свічку повністю, інакше просто погасне). За допомогою такої цікавої конструкції можна підняти температуру в кімнаті.

Встановлений над свічкою керамічний горщик значно підвищить її ефективність, тому що без нього все тепло підніметься в стелю, а температура в кімнаті майже не зміниться.

Нагадаємо, через ймовірні проблеми з газом багато українців задумалися про електроопалення, проте варто зазначити, що цей метод теж має свої нюанси.