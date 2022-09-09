Як зігрітися взимку без опалення: жителі Донеччини поділилися лайфхаками

Деякими простими речами нехтувати не варто

Наступна зима для українців буде складною через бойові дії, що продовжуються, і незрозумілою ситуацією з опаленням, а тому для багатьох жителів нашої країни стало актуальним питання про те, як обігріти себе взимку.

Цього разу без тепла можуть залишитися не лише райони, де безпосередньо йдуть бої, а й багато інших територій. При цьому видання оприлюднило поради донеччан, які пережили суворий початок року.

"Багатошаровий одяг та постійний рух. Ще собачка під боком сильно допомагає. І фольга у взутті", — розповіла Галина Балабанова.

Інша мешканка області Яна Іванова підтверджує, що необхідно постійно рухатися, крім того, вона рекомендує пити багато чаю і їсти теплу їжу. Крім того, вона радить не нехтувати теплими рукавичками, а також спати в теплому одязі під ковдрою.

"Гріли цеглу на багатті і потім несли в кімнату в залізному відрі і на цеглині ж ставили. Температура градусів на 5 піднімалася, а пара не було, як від води", — поділився лайфхаком Микола Шевченко, який також порекомендував запастися парочкою ковдр із синтепоновим наповнювачем. .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які речі можна придбати для того, щоб зима була більш комфортною навіть в умовах відсутнього опалення.