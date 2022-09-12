Копійчані способи утеплити оселю взимку: топ-3 поради

Деякі методи можуть допомогти зберегти тепло вдома без великих зусиль

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну, у нашій країні та й по всій Європі виникла серйозна паливна криза. Щоб зекономити енергоресурси, український уряд вже знизив мінімальну температуру в домівках з 18 до 16 градусів. Однак, навіть у цьому випадку ціни за опалення можуть перевищити фінансові можливості українців, тож люди активно поспішають утеплити свої оселі різноманітними способами.

Затягування штор

На вікна припадають колосальні 25% втрат тепла в будинку, а це означає, що на них слід звернути увагу, коли справа доходить до теплоізоляції. Експерти завжди наголошують, що важливо утеплити кожну частину свого будинку від горища до вікон, стін, дверей і підлоги.

Це може здатися занадто легким, але просте затягування штор взимку допоможе зберегти тепло вдома. За даними дослідників з Університету Солфорда, затягування штор увечері зменшує втрату тепла на 17%.

Ще більше допоможе електрична стрічка, яка закріпить штори на стіні. Можливо, це дуже радикальний спосіб, але ваши шанси на збереження тепла тоді сягнуть 25%.

Ізоляційні методи

Захист оселі від протягів може бути корисним завдяки клею-піні, яка діє як повітряний герметик та ізолятор.

Ізоляційна стрічка також є ще одним способом зміцнення герметичних вікон, і вона просто приклеюється до рами, що робить її надзвичайно простою у використанні.

Догляд за котлом

Одним із найнадійніших способів забезпечити опалення вдома – придбати якісний котел. Так, ця покупка може бути занадто дорогою, проте, якщо у вас є можливість придбати, то це більш ніж того варто.

Якщо ви вирішили придбати котел або він вже є у вас, то важливо переконатися, що радіатори належним чином виконують свою роботу. Щоб максимізувати тепло, що надходить від радіатора, можна встановити радіаторну плівку.

Експерти вважають, що радіаторна плівка в основному допомагає зберегти більше тепла в домі, відбиваючи тепло назад у кімнату, а не витікаючи крізь стіни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки будуть платити за газ українці в цьому році. Нагадуємо, що тепло в помешканнях будуть вмикати, коли температура буде триматися нижчою за 8 градусів.