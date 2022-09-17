Зима простою не буде: що треба придбати для комфортного проходження холодної пори

Про проходження зимового періоду треба подбати заздалегідь

Наступна зима для українців буде складною через бойові дії, що продовжуються, і незрозумілою ситуацією з опаленням, а тому для багатьох жителів нашої країни стало актуальним питання про те, як обігріти себе взимку.

Як пише НВ, існують деякі речі, які допоможуть простіше пережити холодну пору року, а заразом можуть допомогти підготуватися до супутніх проблем, на кшталт відсутності електроенергії.

Туристичний пальник

Газовий або спиртовий пальник допоможе розігріти їжу або закип’ятити воду, якщо в будинку не залишиться газу чи електрики. Існують також інші типи пальників на гасі, бензині, твердому паливі та навіть мультипаливні пальники. Тут варто знати, що газові пальники більш економні у плані витрати пального і зазвичай коштують дешевше.

Ліхтар

Ліхтарик має бути під рукою навіть у мирний час, а у воєнний і поготів. На випадок відключення світла непоганою альтернативою є ліхтар на сонячній батареї. Крім того, варто стурбуватися наявністю запасу свічок або гасової лампи, якщо ситуація зовсім погіршиться.

Генератор

Ці пристрої небезпечно використовувати в багатоквартирних будинках, проте добре підійде для приватних будинків. Нині вони представлені чотирма категоріями: дизельні, бензинові, газові та комбіновані. Також існують інверторні генератори, які перетворюють змінний струм на постійний, проте вони дуже чутливі до перепадів напруги.

Також їх можна розділити за потужністю на:

До 3 кВт — дозволить запустити 1-2 економічні побутові пристрої, такі як холодильник, ноутбук або насос для накачування води — підійде для походу, невеликого приватного будинку або екстрених випадків.

До 5 кВт допоможе запустити практично будь-яку побутову техніку.

До 7 кВт забезпечить електроенергією весь будинок, має великий обсяг бака, але займає багато місця.

Газовий обігрівач

Ще одна корисна річ для приватних будинків, яка дозволить мати альтернативне джерело опалення. Однак варто пам’ятати, що встановлювати газові балони у будинках вище за два поверхи заборонено державними будівельними нормами.

Зарядний пристрій на сонячній батареї

У сучасному світі залишитися без електрики означає набагато більше, ніж залишитися без світла в будинку. Такий пристрій допоможе зарядити телефон та іншу дрібну електроніку у разі блекауту, що не дасть залишитися без зв’язку із зовнішнім світом. Крім того, рекомендується придбати парочку павербанків та тримати їх зарядженими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як бюджетно утеплити на зиму вікна і про які нюанси при цьому в жодному разі не можна забувати.