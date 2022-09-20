Як взимку заощадити на комуналці: корисні поради

Декілька порад допоможуть скоротити витрати взимку

Опалювальний сезон 2022-23 для України легким не буде, а окрім питань опалення для багатьох українців актуальним стало питання енергопостачання, а також економії на електриці.

Як повідомляє CXID.info, є кілька порад, які допоможуть скоротити рахунок за електроенергію та зменшити витрати на комунальні послуги, а особливих зусиль для цього докладати не потрібно.

Жалюзі

Взимку буде корисно вдень тримати жалюзі відкритими, це не тільки скоротить витрати шляхом використання природного джерела світла, але й також дозволить нагріти кімнату променями сонця. Однак це спрацює лише у випадку, якщо кімната знаходиться із сонячного боку.

Світло

До речі вмикати світло без потреби в умовах економії не варто. Намагайтеся максимально використовувати природні джерела освітлення у світлий час доби, а також вимикати освітлення в кімнатах, якими ви не користуєтесь.

Рекомендується також віддати перевагу лампам з низькою витратою енергії.

Утеплення

Не варто соромитися одягати теплі речі у квартирі. Плед, теплі шкарпетки та светр дозволять мінімізувати використання обігрівачів, а хороша теплоізоляція будинку взагалі дозволяє скоротити до 70% витрат на електрику.

Електроприлади,

Відключіть непотрібні прилади від мережі, якщо ви ними не користуєтеся, наприклад тостер, мікрохвильову піч, чайник або кавоварку, оскільки навіть перебуваючи в режимі очікування вони продовжують споживати електрику. Втім, багато таким чином заощадити все ж таки не вдасться.

Душ замість ванни

Намагайтеся віддавати перевагу душу, а не ванній, оскільки це дозволить скоротити витрати води в середньому в три рази, а заодно і витрати на її розігрівання у разі наявності бойлера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які речі допоможуть простіше пережити холодну пору року, а заразом і підготується до супутніх проблем на кшталт відсутності електроенергії.