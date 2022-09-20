Готуємось до зими: чим треба запастись, щоб пережити холод з комфортом

Є речі, про які варто подбати до настання холодів

Оскільки цього року, як очікується, зима буде складнішою, ніж у попередні роки, то українцям рекомендують забезпечити себе запасом необхідних для комфортного проходження холодного сезону продуктів та речей.

Зокрема, як повідомляє "Дивогляд", краще відразу подбати про те, щоб мати при собі необхідний одяг та інші речі, а також запас продуктів харчування, медикаментів та побутової хімії.

Одяг і взуття

Хоча напевно у кожного українця є запас зимових речей, проте цього року варто потурбуватися про те, щоб мати одяг, в якому можна ходити вдома (тепла піжама, халат, флісовий спортивний костюм, капці, шкарпетки тощо).

Найбільш тепло гріє взимку багатошаровий одяг, тож зайвими речі не будуть. Крім того, рекомендується придбати теплу ковдру або новий плед, а також звернути увагу на термобілизну.

Продукти харчування

На зиму харчові продукти треба підбирати свідомо та купувати те, що можна довго зберігати, а ще краще, щоб і вживати можна без приготування.

Сам набір виглядає досить традиційно:

макарони;

крупи;

консерви;

сушені фрукти;

заморожені фрукти/ягоди/овочі;

сухарі;

печиво у пачках;

варення;

хлібці;

насіння;

горіхи;

батончики;

супи та каші швидкого приготування.

Окремої уваги варті сіль, цукор, борошно та вода. З цих чотирьох продуктів можна приготувати багато страв.

Якщо у вас є домашні улюбленці, то не забудьте забезпечити їжею та їх. Запас варто робити так, щоб їжі вистачило на 2-3 тижні.

Медикаменти

Взимку традиційно фіксується сплеск інфекційних захворювань, а цього року ситуація може погіршитися через низьку температуру повітря в квартирах.

Тому в аптечці про всяк випадок мають бути:

жарознижувальне;

протизапальне;

знеболювальне;

противірусне;

активоване вугілля;

сорбент;

йод;

спирт;

перекис водню;

бинт та вата;

пластирі;

термометр.

Побутова хімія

Хоч про цю категорію необхідних у господарстві речей зазвичай забувають, але все-таки про всяк випадок необхідно зробити запас на місяць-другий. Сюди варто включити:

пральний порошок (для кольорових та білих речей);

кондиціонер для білизни;

засіб для миття кухні;

засіб для миття туалету та ванни;

засіб для миття посуду (+ губки та мочалки для миття посуду);

шампунь та кондиціонер для волосся;

гель для душу;

туалетний папір;

мило (рідке та шматкове).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які речі допоможуть простіше пережити холодну пору року, а заразом і підготується до супутніх проблем на кшталт відсутності електроенергії.