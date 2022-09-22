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Зимові секрети: 15 способів зігрітися без серйозних вкладень

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Взимку варто подумати про теплі речі Новина оновлена 22 вересня 2022, 07:32
Взимку варто подумати про теплі речі

Застосування цих засобів доступне більшості українців

Взимку будинку може бути не дуже тепло не тільки через проблеми з опаленням, але і через великі втрати тепла. І якщо утеплення будинку або масштабний ремонт спричиняють фінансові витрати, наведені нижче способи допоможуть утеплитися без істотних вкладень.

Перший етап для отримання тепла – обігріти себе, другий – подбати, щоб у приміщенні все працювало на збереження гарного мікроклімату. "Телеграф" зібрав 15 рекомендацій, які у цьому допоможуть.

  • Носіть шари. Светр або тепла кофта поверх звичайного домашнього одягу допоможуть почуватися затишніше.
  • Багато залежить від ніг — переконайтеся, що вони в теплі. Надіти можна як теплі тапочки, так і товсті шкарпетки на підошві, що не ковзає, в яких буде комфортно.
  • Активність. Якщо не сидіти на місці, а краще зайнятися спортом, кров активно циркулюватиме.
  • Готуйте у духовці – обігрійте квартиру. Якщо залишити дверцята відкритими, тепло вийде в приміщення.
  • Ситна їжа допомагає підживлювати тіло.
  • Додаткові ковдри на ліжку або плед на дивані та кріслі допоможуть зігрітися.
  • Якщо ви зайняті, наприклад, працюєте – використовуйте портативні грілки.
Маленька грілка
Грілки можуть бути різними
  • Якщо ви готуєтеся до сну, зігріти ліжко допоможуть як грілки, так і електроковдра.
  • Тримайте руки у теплі.
  • Запросіть друзів на чай – додаткове тепло тіла нагріває будинок.
  • Впускайте в будинок сонячне світло вдень та зашторюйте вікна вночі.
  • Вибирайте для оздоблення будинку та предметів меблів натуральні матеріали типу дерева або шерсті.
  • Ставте меблі, на яких сидите, на сонячне місце — так вони будуть теплішими.
  • Додайте міжкімнатні двері та перегородки якщо їх немає.
  • Використовуйте обмежувачі протягів під дверима. Їх можна зробити самому з рукавів від старого светра.
Як впоратися зі протягом
Обмежувач протягів

Крім простих способів утеплитися існують і більш масштабні — утеплення стін. Його можна виконати як зовні, так і зсередини, і для цього існує декілька видів матеріалів. Якщо утеплення стін внутрішнє його можна зробити самостійно.

Як раніше писав "Телеграф", у Японії існують свої способи зігрітися — у країні немає централізованого опалення.

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#Тепло #Зима #утеплення