Зимові секрети: 15 способів зігрітися без серйозних вкладень

Застосування цих засобів доступне більшості українців

Взимку будинку може бути не дуже тепло не тільки через проблеми з опаленням, але і через великі втрати тепла. І якщо утеплення будинку або масштабний ремонт спричиняють фінансові витрати, наведені нижче способи допоможуть утеплитися без істотних вкладень.

Перший етап для отримання тепла – обігріти себе, другий – подбати, щоб у приміщенні все працювало на збереження гарного мікроклімату. "Телеграф" зібрав 15 рекомендацій, які у цьому допоможуть.

Носіть шари. Светр або тепла кофта поверх звичайного домашнього одягу допоможуть почуватися затишніше.

Багато залежить від ніг — переконайтеся, що вони в теплі. Надіти можна як теплі тапочки, так і товсті шкарпетки на підошві, що не ковзає, в яких буде комфортно.

Активність. Якщо не сидіти на місці, а краще зайнятися спортом, кров активно циркулюватиме.

Готуйте у духовці – обігрійте квартиру. Якщо залишити дверцята відкритими, тепло вийде в приміщення.

Ситна їжа допомагає підживлювати тіло.

Додаткові ковдри на ліжку або плед на дивані та кріслі допоможуть зігрітися.

Якщо ви зайняті, наприклад, працюєте – використовуйте портативні грілки.

Грілки можуть бути різними

Якщо ви готуєтеся до сну, зігріти ліжко допоможуть як грілки, так і електроковдра.

Тримайте руки у теплі.

Запросіть друзів на чай – додаткове тепло тіла нагріває будинок.

Впускайте в будинок сонячне світло вдень та зашторюйте вікна вночі.

Вибирайте для оздоблення будинку та предметів меблів натуральні матеріали типу дерева або шерсті.

Ставте меблі, на яких сидите, на сонячне місце — так вони будуть теплішими.

Додайте міжкімнатні двері та перегородки якщо їх немає.

Використовуйте обмежувачі протягів під дверима. Їх можна зробити самому з рукавів від старого светра.

Обмежувач протягів

Крім простих способів утеплитися існують і більш масштабні — утеплення стін. Його можна виконати як зовні, так і зсередини, і для цього існує декілька видів матеріалів. Якщо утеплення стін внутрішнє його можна зробити самостійно.

Як раніше писав "Телеграф", у Японії існують свої способи зігрітися — у країні немає централізованого опалення.