Як правильно ходити по кризі і навіщо потрібний пакет на ноги: 10 незвичайних порад на зиму

Використання невеликих хитрощів може принести відчутну користь

Зима не та пора року, коли варто жертвувати своїм комфортом. Скрасити холодні дні будинку допоможе використання грілок або натуральних матеріалів для обробки будинку.

Але є безліч інших лайфхаків з різних сфер життя, які зроблять зиму трохи легшим та приємнішим. "Телеграф" зібрав 10 важливих та цікавих.

Для автомобілістів актуально вибиратися взимку зі снігу. Іноді це завдання може бути непростим. У мережі радять використовувати для покращення зчеплення котячий наповнювач (який не злипається) під колеса чи гумові килимки з-під ніг у машині.

Пара теплих шкарпеток завжди актуальна і невідомо, коли буде потрібна. Запасні шкарпетки на роботі, в сумці або бардачку машини багато місця не займуть, але знадобляться, якщо ви промочите ноги.

Особливий стиль ходіння допоможе на обледенілих вулицях. Не соромтеся здатися пінгвіном – це краще, ніж опинитися у травматології.

Як ходити по кризі чи ожеледиці

Розморозити замок можна за допомогою запальнички, нагрівання ключа перед використанням або за допомогою дезінфектора для рук. У зв’язку з пандемією коронавірусу цей засіб має багато хто — ізопропіловий спирт знижує температуру замерзання води і може допомогти з проблемою.

Якщо ви прибираєте сніг лопатою, то змастивши її олією, ви впораєтеся з налипанням снігу.

Похідний лайфхак, який може стати в пригоді взимку або пізно восени — пакет на ноги. Прокладіть його між двома парами шкарпеток і так ваші ноги залишаться сухими у разі протікання взуття.

Прибрати катишки із зимового светра може звичайна бритва.

Подбайте про шкіру. Вона в холодну пору року швидко пересихає від гарячої води та морозного повітря. Можна використовувати спеціальні захисні креми та бальзами для губ.

Кавову гущу можна використовувати замість солі та піску для посипання зледенілих доріжок або ганку.

Намагайтеся носити натуральні матеріали — вони не дадуть замерзнути.

Як раніше писав "Телеграф", у Фінляндії вважають за краще не носити взимку бавовну через його здатність стримати вологу. Цей та інші секрети жителів суворої країни – у матеріалі про фінські секрети для зими. У Канаді також зими непрості, і мешканці мають свої хитрощі для утеплення.