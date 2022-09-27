Як зігрітися взимку без опалення: топ-5 простих методів своїми руками

Ці методи не обігріють цілий будинок, але трохи можуть врятувати від холоду

Чим ближчою стає зима, тим нагальнішим є питання утеплення своєї оселі. Слід розуміти, що цього року може бути холодніше, ніж зазвичай, а в деяких регіонах іноді не буде електрики. Тож потрібно розглянути кілька нескладних варіантів, які допоможуть зробити дім чи квартиру теплішою, якщо ситуація буде неблагополучною.

Свічковий обігрівач

Як не дивно, свічка може виявитися доволі корисною для обігріву кімнати. Є спеціальна система "Kandle Heeter", яка полягає в створенні свічника висотою 23 см і шириною 18 см. Виглядає він як перегорнутий над свічкою горщик.

Проте це не простий горщик, а три складені один в одний горщики і з'єднані довгим болтом з нанизаними шайбами і гайками. Зазвичай свічка дає зовсім мало тепла, адже її гарячий "вихлоп" просто йде вгору і швидко випаровується з вентиляцією. Проте, запас енергії у свічці не малий. Ковпак з горщиків над полум'ям збирає енергію і накопичує її, нагріваючись досить сильно (особливо розжарюється центральний стрижень). А потім це тепло повільно передається повітрю всією поверхнею керамічного радіатора. Також горщики працюють як збирачі сажі, аби вона не залишалася на стелі.

Автори цієї системи зазначають, що вона не зможе врятувати взимку і повноцінно замінити електроенергії та опалення. але це краще, ніж нічого.

Міні-обігрівач на чайних свічках

Кілька штук таких обігрівачів рятують рибалок у наметах від замерзання. Кілька таких свічок можна встановити в прохолодній кімнаті, щоб трохи підняти температуру повітря.

Як можна побачити, свічка має бути в бляшаних банках з отворами для надходження повітря. Працює це доволі просто, ефект дає достатньо гарний.

Обігрівач на чайних свічках

Обігрівач з похідною піччю для підігріву їжі з консервних банок

Донором для пічки підійде будь-що, наприклад, пивна банка, банка з-під кави або згущеного молока. Потрібна невелика залізна ємність із залізною кришкою, або її доведеться чимось накривати. Беремо банку, лінійку, смужку з листочка в клітинку і маркер або будь-який предмет, що малює або дряпає.

Позначаємо на банці смугу, відступивши від верху на третину. Найпростіше це зробити прокрутивши банку, тримаючи маркер в одному положенні.

Смужку паперу обмотуємо по краю позначки та скріплюємо шматочком скотчу або клею.

Починаємо свердлити, проколювати шилом або прорізати отвором ножем по зазначеній смузі. Маленький діаметр отворів для правильного горіння краще ніж великий, але можна зробити 3-5 отворів і сантиметром.

Треба залити спирту та закрити кришку, 50 мл горить хвилин 15 і більше. Поставити на негорючу поверхню і трохи струсити так, щоб спирт через отвори трохи облив банку зовні.

Підпалюємо спирт зовні і чекаємо, поки він вигорить. Повторюємо процедуру доти, доки у нас не вийде полум'я, що самопідтримується, з імпровізованих форсунок навколо банки. Зазвичай достатньо повторити 2-3 рази, і все починає працювати само.

Принцип роботи у неї простий: полум'я гріє стінки банки, тепло по стінках передається вниз до спирту, спирт закипає біля стінок і підвищується тиск усередині, пари спирту виходять під тиском через отвори і змішуючись із повітрям чудово горять.

Обігрівач на спирті

Дров'яний пальник для підігріву їжі

Це більш складна конструкція пальника, що працює на дров'яному паливі. Для неї потрібно 2-3 консервні банки.

Однак, при такому варіанті потрібно пам'ятати про вентиляцію намета або приміщення. По-перше, повітря не буде ідеально чистим, а по-друге — правила безепеки.

Грілки із пластикових пляшок

Звичайні пластикові пляшки можна наповнити гарячою водою і використовувати замість звчиайного обігрівача. Цей спосіб допоможе прогріти холодне ліжко або гріти ноги сидячи за письмовим столом.

Також можна носити 1-2 пляшки з гарячою водою в рюкзаку для "утеплення" спини. Це, звичайно може бути важко, але для крайніх методів підійде.

До речі, влітку з цих пляшок можна зробити "кондиціонер". Для цього потрібно заморозити кілька пляшок, наповнених водою, поставити їх на піднос або рушник перед увімкненим вентилятором. Температура повітря в кімнаті значно знизиться.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, взимку автомобіль важко прогріти, тож варто знати кілька нескладних методів. Крім того, є й інші поради для холодних періодів року.