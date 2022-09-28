Як легко зігрітися в холодному приміщенні: поради, які точно допоможуть

Прості методи допоможуть врятуватися від холоду

Через війну в країні прийдешня зима може стати найсуворішою для жителів України. Тож "Телеграф" радить ретельно підготуватися до настання холодів, адже середня температура в домівках українців цього року буде нижчою.

Видання "НВ" зібрало низку простих порад, які допоможуть жителям країни пережити важкий осінньо-зимовий період. Першочергово варто звернути увагу на утеплення батарей у квартирі, адже завдяки цьому вони віддаватимуть більше тепла.

Як зігрітися в холодному помешканні без обігрівачів та опалення

Поставте між стінами та батареями листи чи панелі з фольги. Цей матеріал віддаватиме тепло назад у приміщення, тим самим не даючи йому можливість просочуватися скрізь стіни;

При умові, що батареї холодні, спробуйте більшу частину свого вільного часу перебувати у найменшій кімнаті, а ті, які ви не використовуєте, закрийте;

Частіше готуйте, адже, якщо плита тривалий час увімкнена, повітря поряд із нею стає більш сухим, а відповідно й теплим. Після випікання, залишайте духову шафу відкритою;

Не вимикайте конфорки на плиті, вони теж частково зігріють приміщення. Проте уважно стежте за тим, аби не спричинити пожежу;

Запалюйте свічки, розставивши їх у різних куточках квартири. Вони віддаватимуть тепло та світло;

Закрийте витяжки, адже через ці отвори до приміщення потрапляє холодне повітря;

Наберіть у ванну гарячу воду та залиште двері до цієї кімнати відчиненими. Гаряча вода віддаватиме своє тепло на помешкання;

Оскільки тепле повітря накопичується під стелею, встановіть стельовий вентилятор. Він розжене повітря, в результаті теплі потоки спустяться вниз і змішаються з холодними.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як зробити так, щоб батареї у квартирі давали більше тепла — прості поради.

Також нагадаємо, які речі повинні бути у квартирі узимку.