Підготовка до зими: як звичайний фен допоможе не замерзнути

При використанні таких методів слід бути обережними

Українців попередили, що до зими треба готуватися завчасно, адже тепер новий температурний мінімум в житлових приміщеннях буде набагато нижчим. Щоб трохи зігрітися і зробити свій побут комфортнішим можна використати один прости лайфхак. Для цього потрібен всього лише звичайний фен.

Багатьом людям буває важко заснути, а в холодній кімнаті і холодному ліжку ця справа стає ще більш недосяжною та неприємною. Тож деякі люди використовують один дуже банальний і простий спосіб. Він полягає в тому, щоб перед сном самостійно прогрівати своє місце сну феном.

Крім того, такий метод підійде для прогрівання взуття та одягу. Слід нагріти феном прохолодний одяг перед тим, як одягнути його на себе.

Проте, слід пам'ятати про правила безпеки під час застосування лайфхаків. Не можна накривати працюючий фен ковдрою або іншою тканиною. Він може швидко перегрітися і ця тканина спалахне.

Для тих, кому справді буває важко заснути в прохолодному ліжку, а обігрівати його феном — це крайнощі, можна придбати електропростирадло та електроковдру. Вони призначені для того, аби швидко нагрівати зону для сну, а також за бажанням власника можуть змінювати температурні режими. Слід увімкнути їх за 15-20 хвилин до сну і можна не виключати протягом всієї ночі. Вони значно покращуть якість сну в морозні зимні ночі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, аби заощадити грощі на опаленні і забезпечити в оселі тепло, можна використати деякі прості лайфхаки. Більшість з них не потребують грошових внесків і можуть бути застосовані без додаткової допомоги.