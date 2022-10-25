Григорій Козловський підтвердив своє багаторічне знайомство з російським "злочинцем в законі" Віктором Паном

Це відбулося під час пресконференції експрезидента ФК "Рух"

Під час пресконференції експрезидента ФК "Рух" Григорія Козловського, що була присвячена анонсу так званої "футбольної революції", спортивний журналіст Ігор Бурбас поставив йому запитання стосовно зв'язків із російським кримінальним авторитетом Віктором Панюшиним на прізвисько Пан.

У відповідь Козловський підтвердив, що давно знайомий з Панюшиним: "Чи знайомий з Панюшиним? Так, знайомий. Цього не скриваю, вже 15 років". Також колишній президент "Руху" підтвердив, що вони бачились з Панюшиним після повномасштабного вторгнення.

Також Козловський натякнув, що ознайомлений із ситуацією щодо заблокованої екстрадиції Панюшина до Росії.

"…я дуже хотів би вам розказати про екстрадицію, але ця відповідь не сподобається пану Буданову (голова ГУР Міноборони Кирило Буданов. — Ред.). Є питання воєнної таємниці. Я вам розкажу, але після війни", — сказав Козловський.

Зауважимо, за даними "Детектив Інфо" громадянин РФ Віктор Панюшин, який відомий в статусі "злодія в законі" на прізвисько "Пан"/"Вітя Пан", звернувся за захистом до держави Україна. І тепер можливість його екстрадиції в Росію тимчасово заблокована. Раніше Пан кілька разів був затриманий, але із СІЗО його відпускали. "Детектив Інфо", із посиланням на правоохоронців, стверджує, що гарантами безпечного проживання російського "злочинця в законі" на території України нібито є представники львівського цигаркового лобі у складі Григорія Козловського та Олександра Шевченка.