Обігрівачі для свого житла: як правильно обрати

Підбирати електроприлад слід з огляду на свої можливості

Українці цього року почали завчасно готуватися до холодного сезону, адже знають, що буде складніше, ніж завжди. Тож слід заздалегідь придбати обігрівач такого типу, який підійде саме вам, якщо така можливість є. Серед найпопулярніших типів є інверторний кондиціонер, інфрачервоний, масляний обігрівачі тепловентилятор тощо.

Слід враховувати, що, наприклад, є небезпека, особливо в старих будинках — їхня внутрішня мережа не розрахована на підключення великої кількості електроприладів. Деякі з обігрівачів споживають менше енергії, а нагрівати можуть навіть краще.

Інверторний кондиціонер

Переважна більшість кондиціонерів має функцію не лише охолодження приміщення, але й нагрівання. Серед їхнії переваг — енергоефективність, вони вміють підтримувати завдану їм температуру в оселі в автоматичному режимі.

Недоліки у такого кондиціонера, на жаль, теж є. Найважливіший це ціна. Часто вона буває зависока. Крім того, вони потребують професійного встановлення. Деякі моделі працюють у режимі нагрівання лише за вуличної температури не нижче ніж +5 градусів. Тобто, якщо на вулиці, наприклад, -10 градусів, то вмикати їх вже не можна.

Інфрачервоний обігрівач

Такий обігрівач працює за рахунок інфрачервоного обігріву не повітря, а предметів у кімнаті. Основними перевагами є безшумність й енергоефективність. Більшість моделей достатньо швидко прогрівають предмети у зоні досяжності інфрачервоних променів. При цьому повітря не буде сухим.

Слід розуміти, що місця, до яких промені не достають будуть залишатися прохолодними. Також після вимкнення обігрівача задана температура довго не протирмається і швидко опуститься. До того ж колба і відбивач обігрівача під час роботи сильно нагріваються, тому можуть стати причиною опіків.

Масляний обігрівач

Такий обігрівач виглядає як звичайна батарея, але насправді він зігріває приміщення за допомогою мінеральної олії всередині приладу, яка гріється від електричної спіралі. Він також є безшумним, як і будь-яка батарея.

Також тепло довго тримається після вимкнення приладу. Однак на відміну від інших варіантів він достатньо енергоємкий і йому потрібен час, аби як слід прогріти житло.

Тепловентилятор

Це однозначно один із найпопулярярніших і найпростіших видів обігрівачів. Він розганяє повітря, нагріте за допомогою розпеченої спіралі з тугоплавкого металу. Вартість його достатньо невелика, нагріває приміщення він швидко, а в спеціалізованих магазинах є велика кількість моделей на вибір.

Однак він може створити певний шум, який буде заважати. Повітря в оселі може стати сухим.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, експерти поділилися найкращими лайфхаками, які допоможуть взимку заощадити на електроенергії.