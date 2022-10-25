Favbet Foundation передав вантажівку для потреб Сил спеціальних операцій ЗСУ
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Вантажівка MAN уже надійшла в розпорядження українських військових
Благодійний фонд Favbet Foundation передав вантажівку для потреб Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Вантажівка MAN уже надійшла в розпорядження українських військових.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росії за підтримки Favbet Foundation ЗСУ отримали понад двадцять одиниць транспорту, переважно позашляховиків.
Як повідомлялося, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.
За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.