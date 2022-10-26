Допоможе зберегти продукти: корисні поради у випадку відключення світла

Це може зробити кожен, але лише заздалегідь, перед відключенням енергоживлення

Українці вже наполегливо готуються до наближення зими, адже знають, що вона буде дуже тяжкою. Так як тепер громадяни часто потерпають від відключення електроенергії, слід знати й деякі способи, які збережуть продукти і дадуть їм зіпсуватися при тривалій відсутності електрики.

Так, користувач соціальної мережі TikTok поділився відео, де показав найпростіший метод охолодження їжі в холодильнику. Він заздалегідь поклав у морозильну камеру пластикові пляшки з водою. Тож при виключенні світла, якщо в холодильнику вже почне теплішати, цими пляшками можна закласти всі необхідні продукти.

Лайфхак з пляшками

Треба розуміти, що такий спосіб підійде на кілька годин, але не вбереже від занадто тривалих відключень. Автор відео обговорив це з підписниками в коментарях і також запропонував придбати акумулятор холоду. Це спеціальний пристрій, який виглядає як герметичний контейнер і заповняється речовиною з великою теплоємністю.

Переважно акумулятори холоду застосовують в холодильних сумках (термосумках), ізотермічних контейнерах (термобоксах), автомобільних та побутових холодильниках. Там вони є основними охолоджувальними елементами. Акумулятори є різних типів і можна обрати той, що найбільше підходить саме вам. Вартість їхня мінімальна, знайти в магазинах можна варіанти від кількох десятків гривень.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українцям розповіли про найпростіші способи утеплити свою кімнату, коли стає занадто холодно.