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Favbet Foundation передав десантникам ЗСУ два пікапи Nissan

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Позашляховики Nissan NP300 Pik Up Новина оновлена 28 жовтня 2022, 12:15
Позашляховики Nissan NP300 Pik Up

Автомобілі вже працюють у районі ведення бойових дій на сході України і допомагають українським військовим звільняти окуповані території

Фонд Favbet Foundation передав для потреб десантних підрозділів Збройних Сил України два пікапи-позашляховики Nissan NP300 Pik Up, повідомили представники фонду.

Автомобілі вже працюють у районі ведення бойових дій на сході України і допомагають українським військовим звільняти окуповані території.

Всього з початку війни фонд Favbet Foundation разом із партнерами передали до ЗСУ понад два десятки автомобілів.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.