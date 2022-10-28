Тепло за копійки - як зробити саморобний обігрівач зі свічки

Такий обігрівач віддаватиме тепло протягом 10-12 годин

Після регулярних обстрілів критичної інфраструктури росією, в Україні вирішили запровадити сигматичні відключення електрики у багатьох містах. Крім того, українцям обіцяють вкрай важку зиму, тож "Телеграф" вирішив дати цікаву пораду, як просто зігрітися за відсутності опалення.

Як пише видання "Уніан", саморобний обігрівач можна зробити навіть з простої свічки і для цього потрібно мати лише кілька простих предметів.

Як повернути тепло у помешкання — проста інструкція

Так, для того, аби самостійно зробити обігрівач для помешкання, вам потрібні:

банка невеликого розміру;

свічка з парафіну;

свічка з воску;

сіль;

рафінована олія без запаху;

ніж;

сірники або запальничка.

Опустіть свічку у банку і обріжте її до необхідної довжини. Після, вилийте на дно ємності парафін (розтопіть парафінову свічку заздалегідь) і опустіть туди воскову, поки він не встиг затвердіти.

Потім залийте у банку масло і посипте його сіллю. Це допоможе вивести з олії вологу, і таким чином вона довше триматиме необхідну консистенцію. Саморобна "грубка" зі свічки приготована таким чином горітиме не менше 10-12 годин.

До прикладу звичайної воскової свічки великого розміру вистачить не більше, аніж на дві години.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином можна швидко зробити обігрівач, маючи лише кілька простих предметів.

Також нагадаємо кілька простих порад по збереженню свіжості продуктів на випадок, якщо у вас вимкнули світло.