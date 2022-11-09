Без світла кілька днів поспіль: яке туристичне спорядження взимку корисне у квартирі

Слід подбати про наявність правильного одягу та альтернатив світлу

До зимового періоду року українці завжди ретельно готуються, але цьогоріч зима може бути важкішою, ніж зазвичай, коли можуть трапитися екстрені ситуації. Ці поради можуть знадобитися тим, у кого в помешканні декілька днів немає світла, води, газу і тепла.

Про це розповіла житомирська мандрівниця Валерія Корнійчук у коментарі "Суспільному". Як зазначається, жінка багато разів бувала в екстремальних подорожах, де не мала звичного комфорту та благ цивілізації. Корнійчук зазначила, що найголовніший момент – це придбання теплих речей.

"Це теплі шкарпетки, теплі штани, тепла кофтина, термобілизна або тепла куртка. Тому що у побутових умовах вони малокомплектні і займають мало місця у квартирі. Це спальники, які розраховані на різну температуру. Ми можемо їх використовувати і в домашніх умовах, і відповідно під час повітряних тривог – в укриттях", – пояснила мандрівниця.

Крім того, "Суспільному" також дав коментар працівник магазину з товарами для туризму Микола Мельник. Він зазначив, що зараз важливо знайти альтернативу світлу, зокрема, і для того, аби приготувати та розігріти їжу. Раніше цим користувалися лише туристи, але тепер це актуально для побуту українців.

"У побутових умовах це може бути навіть консервна банка, в неї покласти сухий спирт, зверху – чашку. Але звичайно це такий трудомісткий процес, який займає багато часу. І все ж, як альтернатива всьому, то найпростіший варіант, щоб зігріти себе чимось теплим, то це – сухий спирт", — додав Мельник.

Коментар Валерії Корнійчук

Раніше "Телеграф" повідомляв про ефективні лайфхаки, які допоможуть зберегти тепло в оселі взимку і зменшити рахунки за електроенергію.