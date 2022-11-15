Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик Nissan X-Trail

Автомобіль допомагає військовослужбовцям виконувати спеціальні завдання по захисту країни

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України черговий позашляховик 4х4 Nissan X-Trail.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Автомобіль допомагає військовослужбовцям виконувати спеціальні завдання щодо захисту країни.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

Favbet Foundation разом із компаніями-партнерами з початку війни передав для ЗСУ вже понад три десятки автомобілів. Усі вони допомагають захисникам України виконувати свої завдання у зоні бойових дій.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ та потерпілому від війни населенню.