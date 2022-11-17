У фармкомпанії "Здоров’я" розповіли, як допомогають військовим

Фармацевтична компанія з перших днів війни постачає лікарські засоби та передає вантажі для ЗСУ

Фармацевтична компанія "Здоров’я" з перших днів війни постачає лікарські засоби до шпиталів, лікарень і аптек, а також передає вантажі на потреби Збройних Сил України й інших військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Окрім медикаментів, на потреби армії закупили також генератори, квадрокоптери, автомобілі, перераховували гроші на військову амуніцію.

У Харкові, де в компанії розташоване виробництво, на потреби ЗСУ передали 20 автомобілів, у тому числі броньований автомобіль Mercedes G-500 для спеціального підрозділу, автобус та екскаватор.

Також компанія надала фінансову допомогу ЗСУ для ремонту автомобілів (зокрема машин протиповітряної оборони). Додатково керівництво компанії ініціювало придбання комплектів технічного обладнання для автомобілів (домкрати, набори інструменту, аптечки). А розвідникам купили й передали дрон.

Коли тривали запеклі бої на території Харкова, "Здоров’я" організувало гаряче харчування для бійців ЗСУ. Протягом перших трьох місяців закупили й приготували понад 5000. Харчування солдатів забезпечують і до теперішнього часу.

Крім того, компанія допомогла з виробництвом пічок-буржуйок для обігріву військових опорних пунктів. Їх забезпечили дровами, які закупляли й підвозили силами компанії. Також для виробництва окопних свічок передали тонну воску. Усю допомогу доставляли прямо у військові частини керівництво та співробітники компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівництво компанії отримало грамоти й подяки від Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, Державної прикордонної служби України, керівництва Патрульної служби поліції особливого призначення.