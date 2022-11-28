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Зенітно-ракетний взвод ЗСУ отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Позашляховик Opel Frontera Новина оновлена 28 листопада 2022, 10:48
Позашляховик Opel Frontera

Фонд разом із партнерами передав для ЗСУ вже понад 40 авто

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні Сили України отримали позашляховик Opel Frontera.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу фонду.

Авто надійшло в розпорядження зенітно-ракетного взводу.

Позашляховик допомагає українським військовим боротися з ворожими дронами-камікадзе в центральній частині України.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 40 авто. Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.