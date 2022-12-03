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Як легко підключити інтернет, якщо зникло світло: знадобиться лише павербанк і телефон

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
Є кілька простих способів підключитися до Мережі, якщо вдома немає світла Новина оновлена 03 грудня 2022, 15:19
Є кілька простих способів підключитися до Мережі, якщо вдома немає світла

Як підключити інтернет без світла тепер знатиме кожен

Масовані удари росіян по критичній інфраструктурі України спровокували введення регулярних аварійних відключень світла у переважній більшості регіонів. Тож тим, хто працює та навчається дистанційно доводиться вигадувати інші способи підключення до Мережі.

Як пише видання "Вікна", інтернет досить легко можна підключити й тоді, коли вдома немає світла, проте цей варіант діятиме виключно у тому випадку, коли разом з електрикою не пропала й Мережа.

Як роздати інтернет через телефон — алгоритм дій

  • Знайдіть у налаштуваннях телефону функцію під назвою "Точка доступу",
  • У ноутбуці включи функцію Wi-Fi та під'єднай його до свого телефона (його назва висвітиться у переліку можливих з'єднань),
  • Не забувайте тримати телефони на павербанки завжди зарядженими і тоді, на момент відключення електрики, ви матимете змогу підключитися до Мережі завдяки своєму гаджету і працювати стільки, скільки потрібно.

Що робити, якщо зі світлом пропав Інтернет

  • Для того, щоб підключитися до Wi-Fi, коли Мережа відсутня, вам потрібно мати вдома конвертер живлення. Його можна купити в будь-якому магазині електротоварів, але слідкуйте за тим, щоб його роз'єми співпадали із роз'ємами вашого інтернет-роутера.
  • Якщо ви маєте оптичний інтернет, то подбайте заздалегідь про живлення для GPON. Для цього у тому ж магазині купіть кілька конверторів або розгалужувачів живлення.
  • Під час відсутності світла і Мережі може допомогти й 4G-роутер.

Варто додати, що найнадійнішим варіантом дотепер залишається покупка Starlink, проте треба враховувати, що його вартість спільно з передплатою обійдеться вам у досить велику копійку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим варто запастися українцям на випадок тривалого блекауту та яким чином зарядити мобільний телефон, якщо вдома тривалий час немає електроенергії.