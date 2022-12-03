Як легко підключити інтернет, якщо зникло світло: знадобиться лише павербанк і телефон

Як підключити інтернет без світла тепер знатиме кожен

Масовані удари росіян по критичній інфраструктурі України спровокували введення регулярних аварійних відключень світла у переважній більшості регіонів. Тож тим, хто працює та навчається дистанційно доводиться вигадувати інші способи підключення до Мережі.

Як пише видання "Вікна", інтернет досить легко можна підключити й тоді, коли вдома немає світла, проте цей варіант діятиме виключно у тому випадку, коли разом з електрикою не пропала й Мережа.

Як роздати інтернет через телефон — алгоритм дій

Знайдіть у налаштуваннях телефону функцію під назвою "Точка доступу",

У ноутбуці включи функцію Wi-Fi та під'єднай його до свого телефона (його назва висвітиться у переліку можливих з'єднань),

Не забувайте тримати телефони на павербанки завжди зарядженими і тоді, на момент відключення електрики, ви матимете змогу підключитися до Мережі завдяки своєму гаджету і працювати стільки, скільки потрібно.

Що робити, якщо зі світлом пропав Інтернет

Для того, щоб підключитися до Wi-Fi, коли Мережа відсутня, вам потрібно мати вдома конвертер живлення. Його можна купити в будь-якому магазині електротоварів, але слідкуйте за тим, щоб його роз'єми співпадали із роз'ємами вашого інтернет-роутера.

Якщо ви маєте оптичний інтернет, то подбайте заздалегідь про живлення для GPON. Для цього у тому ж магазині купіть кілька конверторів або розгалужувачів живлення.

Під час відсутності світла і Мережі може допомогти й 4G-роутер.

Варто додати, що найнадійнішим варіантом дотепер залишається покупка Starlink, проте треба враховувати, що його вартість спільно з передплатою обійдеться вам у досить велику копійку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим варто запастися українцям на випадок тривалого блекауту та яким чином зарядити мобільний телефон, якщо вдома тривалий час немає електроенергії.