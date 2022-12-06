Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще один позашляховик

Фонд регулярно відправляє на фронт транспорт та спецобладнання

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних Сил України черговий позашляховик Mazda B 2500.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль у складі однієї з частин вже допомагає захисникам України виконувати бойові завдання у районі Куп’янська Харківської області.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 45 автомобілів.

Усі вони допомагають захисникам України виконувати завдання у зоні бойових дій.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ та потерпілому від війни населенню.