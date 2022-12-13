Утеплення вікон пухирчастою плівкою: як правильно клеїти (відео)

Процес утеплення вікна займає кілька хвилин, крім недовгої підготовки

Утеплення вікон на зиму – процес трудомісткий та енерговитратний. Крім роботи з рамами, важливо утеплити і саме скло, особливо якщо йдеться про старі вікна або одинарний склопакет. У цьому може допомогти спеціальна плівка. Але якщо купити її надто затратно або поряд немає будівельного магазину, на допомогу може прийти пухирчаста плівка для пакування.

На відміну від інших підручних засобів утеплення, таких як щільні штори або фольга, "бульбашка" пропускає сонячне світло. До її незаперечних переваг також можна віднести доступність та можливість утеплити нею навіть нестандартне вікно без зайвих зусиль. Її можна використати повторно кілька сезонів поспіль, а зберігання не сильно впливає на властивості матеріалу.

Як утеплити вікно пухирчастою плівкою

Очистити вікно. Вирізати з пухирчастої плівки шматки розміром зі скло. Змочити поверхню вікна зсередини водою (краще використовувати пульверизатор). Прикріпити плівку, ретельно притиснувши до поверхні вікна пухирчастою стороною.

Нюанс — якщо плівка погано кріпитися, можна скористатися гліцерином і додавши пару крапель у воду і спробувати знову, а також зволожувати плівку. Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно утеплити решту вікон — раму, підвіконня, укоси.