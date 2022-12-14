Аналогів вистачить і без Росії: в ЗМІ роз’яснили, чому заборона продажу російських ліків не вдарить по споживачам

Ринок України отримає новий поштовх для розвитку

У середині жовтня 2022 року комісія Міністерства охорони здоров'я країни з припинення дії реєстраційного посвідчення вперше скористалася своїм правом на фактичну заборону продажу в Україні ліків, які частково або повністю виробляються в Росії та Білорусі. Рішення комісії викликало побоювання, що, по-перше, українські фармакологічні компанії скористаються ситуацією для "захоплення" всього ринку, а по-друге, що пацієнти залишаться без необхідних їм препаратів. В публікації, розміщеній на сторінках видання РБК-Україна йдеться про те, чому такі побоювання безпідставні.

В зв’язку з новаціями, зазначають журналісти, виникло "майже одвічне питання українського фарм-ринку: а чи не має тут корупції та так званого фармацевтичного лобізму? А відтак прихованим виявилося найголовніше питання: а чи дійсно через дію закону і через бажання обмежити збагачення країни-агресора ми отримали або отримаємо гуманітарну катастрофу в Україні? Виявилося, що катастрофи не сталося і не станеться".

Катастрофи не станеться передусім через те, що законодавці розуміють: не можна забороняти постачання ліків, для яких не існує замінника. Тому умова для застосування заборони супроводжується іншою умовою: заборонений препарат має бути представлений в Україні як мінімум двома аналогами.

Для 35 препаратів угорської компанії "Гедеон Ріхтер", яка має виробництво в РФ, такі аналоги існують. "З точки зору національної безпеки Україні дуже пощастило, що вона має сучасну розвинуту фармацевтичну індустрію. Як би її не було, навряд чи хтось взагалі наважився б вводити обмеження для іноземних компаній на продаж ліків, які вироблені в Росії", – підкреслює РБК-Україна.

Що ж стосується другої групи сумнівів, то тут видання зазначає таке. "Коли мова йде про ризик, що закон у нинішній редакції спричинить монополізацію ринку, хотілося б знати, ким саме і ринку чого саме: всіх препаратів, якоїсь групи чи найменування діючої речовини? Монополізацію треба аналізувати не загальними фразами, а детально. Однак замість цього у дискусійному полі знов з’явилася стара як світ теза: українські виробники намагаються витіснити з ринку іноземних. У даному випадку все те саме повторюється знову і знову, лише привід інший".

Насправді ринок України лише отримає новий поштовх для розвитку. Крім того, законодавчі новації важливі тим, що спонукають світові компанії, і не лише фармацевтичні, піти з ринку Росії, бо росіяни вбивають українців, говориться у публікації.