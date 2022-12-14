Аналогов хватит и без России: в СМИ разъяснили, почему запрет продажи российских лекарств не ударит по потребителям

Рынок Украины получит новый толчок для развития

В середине октября 2022 года комиссия Министерства здравоохранения страны по прекращению действия регистрационного удостоверения впервые воспользовалась своим правом на фактический запрет продажи в Украине лекарств, частично или полностью производимых в России и Беларуси. Решение комиссии вызвало опасение, что, во-первых, украинские фармакологические компании воспользуются ситуацией для "захвата" всего рынка, а во-вторых, что пациенты останутся без необходимых им препаратов. В публикации, размещенной на страницах издания РБК-Украина говорится, почему такие опасения безосновательны.

В связи с новациями, отмечают журналисты, возник "почти извечный вопрос украинского фарм-рынка: а нет ли здесь коррупции и так называемого фармацевтического лоббизма? Следовательно, скрытым оказался самый главный вопрос: а действительно ли из-за действия закона и из-за желания ограничить обогащение страны-агрессора мы получили или получим гуманитарную катастрофу в Украине? Оказалось, что катастрофы не произошло и не произойдет.

Катастрофы не произойдет, прежде всего потому, что законодатели понимают: нельзя запрещать поставки лекарств, для которых не существует заменителя. Поэтому условие применения запрета сопровождается другим условием: запрещенный препарат должен быть представлен в Украине как минимум двумя аналогами.

Для 35 препаратов венгерской компании Гедеон Рихтер, имеющей производство в РФ, такие аналоги существуют. "С точки зрения национальной безопасности Украине очень повезло, что у нее современная развитая фармацевтическая индустрия. Если бы ее ни было, вряд ли кто-то вообще решился бы вводить ограничения для иностранных компаний на продажу лекарств, произведенных в России", – подчеркивает РБК-Украина.

Что касается второй группы сомнений, то здесь издание отмечает следующее. "Когда речь идет о риске, что закон в нынешней редакции приведет к монополизации рынка, хотелось бы знать, кем именно и рынка чего именно: всех препаратов, какой-либо группы или наименования действующего вещества? Монополизацию нужно анализировать не общими фразами, а детально. Однако вместо этого в дискуссионном поле вновь появился старый как мир тезис: украинские производители пытаются вытеснить с рынка иностранных. В данном случае все то же повторяется снова и снова, только повод другой".

На самом деле, рынок Украины только получит новый толчок для развития. Кроме того, законодательные новации важны тем, что побуждают мировые компании, и не только фармацевтические, уйти с рынка России, потому что россияне убивают украинцев, говорится в публикации.