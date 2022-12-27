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Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Авто допоможе українським захисникам боротися з окупантами на Донецькому напрямку Новина оновлена 27 грудня 2022, 10:38
Авто допоможе українським захисникам боротися з окупантами на Донецькому напрямку

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для Збройних Сил України два позашляховики високої прохідності Ford Ranger та Nissan X-Trail.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Ford Ranger обладнаний резервуарами та насосом перекачки палива і буде виконувати функції паливозаправника в бригаді Чорних Запорожців.

Авто допоможе українським захисникам боротися з окупантами на Донецькому напрямку.

Nissan X-Trail допомагає українським захисникам виконувати бойові завдання на півдні та південному сході України.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 55 авто — позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.

Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.