Обігрів помешкання вночі: як українцям зекономити гроші на опаленні

Прості поради допоможуть зробити зимові рахунки меншими за рахунок щоденної економії

В умовах блекаутів, впроваджених через систематичні російські обстріли енергетичних об'єктів, українці намагаються зігрітися в холодних помешканнях і шукають різноманітні способи економії опалення. Водночас цінники на комунальні послуги зростають, тож "Телеграф" вирішив зібрати кілька порад, які допоможуть тим жителям країни, які мають індивідуальні системи опалення, зекономити гроші.

Нічне опалення — прикрутити чи повністю перекрити

Як пише видання "РБК-Україна", на думку експертів, рішення щодо повного перекриття або часткового обмеження подачі тепла у нічний час потрібно приймати з огляду на тип опалювального приміщення — добре воно ізольоване від зовнішнього холоду чи ні.

Якщо ваше помешкання має високу теплову інерцію, зберігають тепло і запобігають проникненню зовнішнього холоду, то опалення на ніч можна повністю виключити. Зменшена лише на кілька градусів температура в подальшому допоможе зекономити на рахунках за комуналку від 10 до 15%.

Що робити, якщо ізоляція погана

При умові, що ваше помешкання має низьку теплову інерцію, то думки щодо перекриття опалення на ніч краще взагалі відкинути. У протилежному разі кімнати швидко охолонуть і знову зробити їх комфортними для проживання вам доведеться шляхом збільшення температури у системі опалення. Як результат — високі рахунки.

Єдиний варіант, який допоможе — просто знизьте температуру на кілька градусів у нічний час. Це допоможе заощадити до 8% на рахунку.

Що ще можна зробити

Для того, аби зменшити рахунок за електроенергію, самостійно налаштуйте термостат на меншу температуру. Крім того, ви можете придбати програмований термостат із системою періодичного планування. Він автоматично перемикатиме систему опалення на потрібну температуру у встановлений вами час.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як самостійно виготовити ефективний обігрівач для помешкання зі звичайної банки — простий алгоритм дій.