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13 тисяч військових отримають хімічні грілки від Олега Крота та "Фундації Течія"

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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13 тисяч військових отримають хімічні грілки від Олега Крота та "Фундації Течія" Новина оновлена 19 січня 2023, 10:42

З їхньою допомогою військові можуть зігрівати руки та ноги під час холодів. Вартість покупки – майже 900 тис. грн

Індивідуальні компактні грілки від компанії Thermopad допомагають зігріти ступні та долоні під час морозів. Вони активізуються при контакті з повітрям і здатні генерувати тепло від 8 до 12 години. Грілки тонкі, легкі і не відчутні як в черевиках, так і в рукавицях, тому не створюють жодного дискомфорту військовим.

"Фундація Течія" повідомляє, що придбала понад 13 тисяч грілок різних розмірів. Перші три тисячі закупили ще влітку і роздали військовим з настанням перших холодів. Наступні 3600 грілок-устілок і 540 грілок для рук наразі розподіляють згідно з запитами військових. А ще 6000 штук найближчими днями доставлять з Німеччини в Україну. Загальна вартість грілок – майже 900 тис. грн.

"Українські воїни отримують багато техніки та різних засобів від волонтерів і держави. Серед них ми передаємо і грілки — дрібниці, але насправді не такі вже й дрібниці, особливо якщо мова, наприклад, про управління БпЛА чи розвідоперацію в мороз", – коментує Олег Крот, директор "Фундації Течія" та керівний партнер холдингу TECHIIA.

Нагадаємо, нещодавно "Фундація Течія" передала Силам оборони України 1000 фільтрів для води, 20 генераторів, 7 дронів та 30 автомобілів. З лютого 2022 року сума допомоги від організації перетнула позначку $21,5 млн. Окремий внесок зробив Олег Крот особисто — майже $40 млн перетворено на захист і корисні речі для воїнів. Через військову таємницю подробиці цих закупівель не розголошуються.

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#Олег Крот #TECHIIA